Антонели покори Канада и дръпна още по-напред във Формула 1

Андреа Кими Антонели спечели Голямата награда на Канада и продължи впечатляващата си серия във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес регистрира четвърта поредна победа през сезона, след като основният му съперник в Монреал - съотборникът му Джордж Ръсел, отпадна заради технически проблем. Двамата водеха ожесточена битка за първото място до 30-ата от общо 68 обиколки, но изгасването на болида на Ръсел остави Антонели сам начело. Младият италианец не изпусна контрола до финала и завърши с време 1 час, 14 минути и 0,210 секунди.

Състезанието започна като пореден вътрешен сблъсък в Мерцедес, след като Антонели и Ръсел отново се оказаха най-силните пилоти на пистата. Двамата спечелиха всички пет старта от началото на сезона и в Канада изглеждаше, че отново ще решават победата помежду си. Развръзката обаче дойде внезапно в 30-ата обиколка, когато колата на Ръсел изгасна и британецът бе принуден да прекрати участието си.

След този момент Антонели получи чиста писта пред себе си и не позволи драмата около съотборника му да разклати темпото му. Той кара без сериозни грешки, пазеше преднината си и стигна до нов успех, който още повече затвърди лидерството му в шампионата.

Люис Хамилтън завърши втори, на 10,7 секунди зад победителя. Пилотът на Ферари води тежка битка с Макс Верстапен от Ред Бул до последните обиколки, но износените гуми на нидерландеца го лишиха от шанс да задържи втората позиция, която бе заел след отпадането на Ръсел.

Верстапен остана трети, а зад него финишира Шарл Льоклер. Пилотът на Ферари завърши на малко над 44 секунди от Антонели и бе сред малцината, които не бяха затворени с една обиколка от победителя.

Голямото разочарование в Канада бе представянето на МакЛарън. Световният шампион Ландо Норис успя да излезе начело веднага след старта, но грешна стратегия с гумите провали състезанието и на двамата пилоти на тима. Норис отпадна, а Оскар Пиастри потъна до 11-ото място и остана извън точките.

Пети се класира Исак Хаджар с Ред Бул. Французинът можеше да се бори за още по-предна позиция, но два пъти бе връщан в бокса, за да изтърпява наказания, което го извади от битката с най-бързите.

В зоната на точките влязоха още Франко Колапинто с Алпин, Лиъм Лоусън с Рейсинг Булс, Пиер Гасли с Алпин, Карлос Сайнс с Уилямс и Оливър Беърман с Хаас. Всички те стартираха между десето и 16-о място, но се възползваха от проблемите пред тях и успяха да се придвижат напред.

В класирането при пилотите Антонели остава убедителен лидер със 131 точки. Джордж Ръсел е втори с 88 точки, а Шарл Льоклер е трети със 75. Следват Люис Хамилтън със 72 точки, Ландо Норис с 58 и Оскар Пиастри с 48.

Следващият старт от календара във Формула 1 е Голямата награда на Монако, която ще се проведе след две седмици.

