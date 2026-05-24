Джордж Ръсел грабна полпозишъна в Канада след вълнуващ уикенд

Британският състезател Джордж Ръсел с болид на Мерцедес ще потегли от полпозишън в неделното състезание за Голямата награда на Канада във Формула 1. На пистата „Жил Вилньов“ той даде най-добро време в квалификацията - 1:12,578 минути, и затвърди силното си представяне от началото на уикенда.

По-рано Ръсел спечели и спринтовото състезание, след като в петък бе най-бърз в квалификацията за него. Надпреварата в Монреал е пети кръг за сезона и ще започне в неделя от 23:00 часа българско време.

Мерцедес взе първата редица

Втори зад Ръсел се нареди неговият съотборник Кими Антонели. Италианецът, който е лидер във временното класиране, изостана само с 0,068 секунди от британския пилот.

Така Мерцедес ще стартира с двата си болида от първа редица, което дава на отбора отлична позиция преди състезанието. Ръсел вече показа скорост в спринта, а Антонели запази силната си форма и в основната квалификация.

МакЛарън тръгва от втора редица

От втора редица ще потеглят болидите на МакЛарън, управлявани от Ландо Норис и Оскар Пиастри. Световният шампион Норис се класира трети, на 0,151 секунди зад Ръсел.

Пиастри остана четвърти, като изостана с малко над две десети от секундата от най-доброто време. Двата МакЛаръна запазиха близка дистанция до Мерцедес и ще бъдат пряка заплаха още в началото на състезанието.

Хамилтън и Верстапен остават на трета редица

Люис Хамилтън с Ферари ще стартира пети, след като завърши квалификацията на 0,290 секунди зад Джордж Ръсел. До седемкратния световен шампион на стартовата решетка ще застане четирикратният световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул.

Нидерландецът се нареди шести, на 0,329 секунди от най-доброто време. Съотборникът на Верстапен Исак Хаджар и съотборникът на Хамилтън Шарл Льоклер ще потеглят от четвърта редица.

Стартът е в неделя вечер

Състезанието за Голямата награда на Канада ще се проведе в неделя от 23:00 часа българско време.

