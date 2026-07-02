Ето кога Никола Цолов се качва в болид от Формула 1

Огромна новина за Никола Цолов! Шефът на тима на Рейсинг Булс Петер Байер съобщи, че българският пилот от Формула 2 ще има възможност да кара болид от Формула 1 тази есен.

19-годишният Цолов кара за отбора на Кампос Рейсинг и е част от пилотската академия на Ред Бул. През настоящия сезон, който е дебютен за него във Формула 2, той вече записа четири победи в шест състезателни уикенда и заема второ място в генералното класиране. Силното му представяне основателно повдигна темата кога ще получи шанс да достигне и до най-високия възможен клас - Формула 1, на което Байер даде обяснение:

"Никола трябва да проведе ТиПиСи тестове, за да получи необходимия лиценз за участие в свободни тренировки във Формула 1. Той все още няма изминати необходимите километри, така че тази есен това ще се случи", каза шефът на Рейсинг Булс, цитиран от Everything Formula, предава БНР.

Въпросният ТиПиСи тест представлява управление на по-стари болиди от поне три предходни сезона. Преминаването на въпросната програма дава право на пилота да се включи в тренировките във Формула 1.

През юни Байер опроверга информацията на испанското издание Soy Motor, че Българския лъв ще смени Лиам Лоусън в Рейсинг Булс догодина, като той и Алън Пърмейн коментираха, че това са спекулации и съставът на тима за догодина все още не е обсъждан.

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