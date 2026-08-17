Обявиха голямо събитие на новия стадион на ЦСКА

Новият стадион "Българска армия" ще бъде домакин на голямо събитие в края на октомври, но не става дума за футболен мач.

Два дни преди Вечното дерби между ЦСКА и "Левски", на съоръжението в Борисовата градина в столицата ще се състои най-голямата конференция за стартъп компании в Югоизточна Европа - Crossroads 2026, организирано от Start Up Bulgaria.

Работата по завършването на новия стадион не спира, като съществува и възможността "армейците" да стъпят в новия си дом по-рано от октомври, за когато е обявено въпросното събитие, но все още по темата липсва яснота.

Очаква се официалното откриване на "Aрмията" да бъде срещу европейски гранд, като възможността това да се случи е по време на пауза за мачовете на националните отбори. Първата такава за настоящия сезон ще бъде между 21 септември и 6 октомври тази година.

След завършването на реконструкцията, "Българска армия" ще има капацитет от 18 540 места за мачовете от българското първенство, докато тези в Европа ще бъдат с по-малко зрители - 16 819.