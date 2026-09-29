Ето какво чака играчите на ЦСКА при новия треньор

Маркус Гиздол идва с ясна футболна идея: по-високо темпо, бързи преходи и директни атаки. Дали този подход ще пасне на ЦСКА, предстои да се види, но някои от очакваните промени могат да се очертаят още отсега.

Край на схемата с трима защитници?

Предпочитаните от германеца формации са 4-2-3-1 и 4-1-4-1. Ако ги наложи и при „червените“, схемата с трима централни защитници вероятно ще отстъпи на заден план. Това ще постави и въпроса къде ще бъде най-полезен Питас.

В атака Гиздол залага на бързи преходи, вертикални подавания и дълги диагонали. Един от подходите му е да събере повече футболисти в определена зона, за да освободи пространство на срещуположния фланг. При точен пас изолираният там играч може да получи възможност да атакува директно.

Бързият преход обаче не означава непременно ЦСКА да се прибере и да чака само контраатаки. В схемите на Гиздол мощен централен нападател често служи като опорна точка за атаката, а зад него действа подвижен офанзивен халф. Подобна роля би могла да подхожда на Сенси; друг вариант е промяна в позицията на Питас. Повече работа се очертава и за крилата.

Преса по сигнал и битка за втората топка

В защита германецът ще търси компактен отбор. Неговият подход включва редуване на висока преса с прибиране в среден или нисък блок. Когато тимът е по-назад, пресата може да се включи след определено действие на съперника, вместо футболистите да гонят топката безразборно.

Ключова ще бъде и борбата за втората топка. ЦСКА вече има качества в този компонент, но идеята на Гиздол е след спечелването ѝ опасната атака да започва веднага.

Още едно оръжие от корнерите

Статичните положения, особено корнерите, също дават поле за развитие. С футболисти като Цварц, Гбамин, Родригес, Алмейда и Теодор Иванов „червените“ разполагат с ръст и физическа сила в наказателното поле. Ако Гиздол успее да използва това предимство, центриранията могат да се превърнат в сериозно оръжие за ЦСКА, пише Мач Телеграф.