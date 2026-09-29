Барселона праща Флорентино Перес в съда

Съперничеството между Барселона и Реал Мадрид влиза в съдебната зала. На 25 ноември представители на каталунския клуб и президентът на „белите“ Флорентино Перес трябва да се явят на предварително помирително изслушване в Мадрид.

Процедурата е задействана от Барселона още през юни. Клубът смята, че изказвания на Перес са накърнили репутацията му, и ще настоява той да се оттегли от тях. Изслушването е задължителна стъпка, преди каталунците да могат да подадат наказателен иск за клевета.

Думите, които разгневиха Барселона

Поводът е пресконференция от 12 май, на която Перес обяви избори за президент на Реал Мадрид. Говорейки за разследването по „случая Негрейра“, той отправи остри обвинения:

„Спечелих 7 титли, а можеха да бъдат 14, защото седем от тях ми бяха откраднати. Барселона винаги печели, а аз не съм дошъл тук, за да могат съдиите да богатеят от техните пари. Немислимо е, че в лигата все още има съдии от онзи период.“

Перес заяви още, че Реал Мадрид подготвя досие от 600 страници, което да представи на УЕФА.

Какво следва на 25 ноември

Барселона ще поиска Перес да оттегли изцяло твърденията си. Ако той откаже или не се яви на изслушването, клубът възнамерява да подаде наказателен иск за клевета съгласно член 205 от испанския Наказателен кодекс.