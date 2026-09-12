Големият завой в Реал Мадрид започва със завръщането на Моуриньо
Флорентино Перес изпълнява ключов ход след изборите, докато Бенфика сменя треньора си със Марко Силва
Следете всички новини, анализи и коментари за Флорентино Перес. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Флорентино Перес изпълнява ключов ход след изборите, докато Бенфика сменя треньора си със Марко Силва
Енрике Рикелме призна поражението си, след като клубните членове дадоха нов мандат на строителния магнат
Флорентино Перес обяви, че при победа на президентските избори ще върне португалеца начело на белия гигант
Испанският гранд обмисля втори шанс за португалеца
Кубът по-трудно успява да се конкурира на трансферния пазар с гигантите в Западна Европа
Кралският клуб обяви и нов борд на директорите, избран на "Бернабеу"
Това стана ясно след официално съобщение на Белия балет
Испанското издание "El Confidencial" разпространи трети запис с участието на президента на "Реал" Мадрид
Босът на "кралете" вярва в успеха над Барселона
Зидан е французин, може да удари рамо, отсече босът
Бившата на Кристиано Роналдо Ирина Шейк пък си пусна селфи с магаре
Перес си заплю заместник на пътника Зидан Падението на Кристиано Роналдо през този сезон няма край. Звездата на "Реал" М получи пореден удар по реном...
Президентът на "Реал" (Мадрид) Флорентино Перес отрече слуховете, че уволненият от "Челси" Жозе Моуриньо ще застане начело на испанския гранд. Перес о...
Босът на "Реал" Мадрид Флорентино Перес заяви, че старши треньорът Рафаел Бенитес се ползва с пълното доверие на клуба. 55-годишният Перес даде специа...
София. Работна закуска при държавния глава Росен Плевнелиев ще имат благодетелят на "Лудогорец" Кирил Домусчиев и президентът на "Реал" Флорентино Пер...
Лондон. Жозе Моуриньо ще бъде обявен за новия мениджър на "Челси" в понеделник. Това заяви президентът на "Реал Мадрид" Флорентино Перес. 50-годишния...
Жозе Моуриньо разкри, че ще проведе разговори за бъдещето си в "Реал" Мадрид с клубния президент Флорентино Перес, но това ще се случи след края на се...