Перес взима съдбовно решение за Реал Мадрид

Годишното общо събрание на Реал Мадрид започна с очакването, че президентът на клуба Флорентино Перес ще поиска влизането на нови инвеститори в клуба, които ще получат 10 процента от акциите му, съобщава испанската преса.

Идеята на Перес е в клуба да влязат едри инвеститори, които да се присъединят към настоящите 100 000 собственици на акции.

На Общото събрание ще могат да присъстват само около 2000 делегати, които обаче ще бъдат натоварени с важната задача да решат какво да бъде бъдещето на клуба.

По данни на компанията Делойт Реал Мадрид е единственият клуб в света, който има приходи от над 1 милиард евро.

Според 78-годишния Перес обаче клубът по-трудно успява да се конкурира на трансферния пазар с гигантите в Западна Европа като Пари Сен Жермен, Манчестър Сити и Челси, зад които стоят инвестиционни фондове, богати на петрол страни или милиардери.

Още през миналата година президентът на Реал намекна за провеждането на референдум, който да спомогне за реорганизирането на клуба, но добави, че собствеността ще остане у неговите членове.

