Гранд от Европа цака Левски и ЦСКА

Левски и ЦСКА могат да се разминат с един от най-желаните футболисти. Става въпрос за младата звезда на Славия Кристиян Балов, който предизвика истински фурор с представянето си през есенния дял на Първа лига и името му е свързвано още и с Лудогорец.

Но трите родни колоса могат да се разминат с крилото, защото той е желан от други грандове, които се състезават в далеч по-реномирани първенства от нашето.

Според медиите в Турция местният Трабзонспор се превръща във фаворит за следващия клуб на Балов. Сред чуждестранните отбори се смята, че интерес имат още още Андерлехт, Ракув и Карабах, пише gol.bg.

През този сезон Балов взе участие в общо 21 мача, в които се отчете с три гола и три асистенции.

Смята се, че за правата на българина може да бъдат платени до 2 милиона евро. Такава сума се смята, че в Славия са получили и за бранителя Мартин Георгиев.

