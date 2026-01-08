Барса смаза Атлетик и лети към нова Суперкупа

Барселона направи истинско шоу и ще защитава трофея си във финала на четиристранния турнир за Суперкупата на Испания, който се играе в Джеда. Каталунците пометоха Атлетик Билбао със 5:0 и превърнаха полуфинала в еднопосочен спектакъл.

Изходът на мача бе решен още през първото полувреме, когато Барса буквално разкъса защитата на баските. Вторият финалист ще стане ясен тази вечер след дербито между Реал Мадрид и Атлетико Мадрид.

Треньорът на каталунците Ханзи Флик изненада всички, като остави на пейката звездата Ламин Ямал и голмайстора Роберт Левандовски, но дори и без тях Барселона демонстрира убийствена офанзивна мощ. И четиримата атакуващи футболисти, избрани от Флик за стартовия състав, се разписаха още преди почивката.

Резултатът бе открит в 22-ата минута от Феран Торес, който завърши отлично пробив отдясно след асистенция на Фермин Лопес. Самият Фермин удвои малко след половин час игра, възползвайки се от подаване на Рафиня.

В 34-ата минута дойде ред и на Руни Барджи, който финтира защитник на Атлетик и с хладнокръвен удар под плонжа на вратаря Унай Емери прати топката в мрежата. Само четири минути по-късно Рафиня също се разписа, като вкара с прецизен удар в горния десен ъгъл за класическото 4:0.

Атлетик имаше шанс поне за почетно попадение, но удар на Ойхан Сансет разтресе гредата. След почивката каталунците не свалиха крака от газта и Рафиня отбеляза втория си гол в мача, оформяйки унизителното 5:0.

С тази демонстрация Барселона изпрати ясно послание към бъдещия си съперник във финала – независимо дали това ще бъде Реал или Атлетико, каталунската машина е готова отново да сложи ръце върху Суперкупата.

