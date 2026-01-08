Наш мениджър каза голямата истина за ЦСКА и Лудогорец

Спортният мениджър Николай Жейнов заяви, че финансовите средства, с които разполагат ЦСКА и Лудогорец е над средното за Европа.

„Започват активно клубовете – Лудогорец и ЦСКА. Надявам се, че ще направят добри покупки, за да надградят това, което показаха през първия полусезон. За моя жалост няма нито едно българско име. Може би на срещата утре трябва да се попита, едно българско име…”, започна Жейнов в интервюто си за „Спортното шоу“ на „Дарик радио“.

„Лошото е, че нивото през последните 4-5 години драстично спадна на българския футбол, да не кажа, че е катастрофално. Нивото на националния отбор, нивото на клубните отбори, нивото падна драстично“, добави той.

„Футболисти от трета-четвърта дивизия идват в България и се представят много добре. Това не говори добре за българския футбол.“

„Аз мога да заложа, че 70% от трансферите с българските клубове ще бъдат чужденци, което не е хубаво за българския футбол. Финансовите средства, с които разполагат ЦСКА и Лудогорец са над средното за Европа. Тези отбори трябва да доминират в България. Не слагам тук Левски, защото Левски няма този комфорт“, продължи Жейнов.

„Преднината от седем точки на Левски пред втория говори, че в Левски работят много добре, но Левски не прави трансфери, което означава, че спазват финансова дисциплина.“

„Интерес винаги има към определен малък кръг български футболисти, но трябва да има адекватна цена от българския клуб.“

„Мисля, че българските футболисти станаха доста по-скъпи и са доста надценени.

В Словакия или Кипър заплатите са между 3, 4 и 5 хиляди евро, а в България има доста футболисти, които получават над тези суми.“

„Кевин Додай сигурно има качества, но не може да се впише и по никакъв начин не попада в схемата на ЦСКА. Едно грешно попълнение. Нито един клуб не е застрахован от грешки, но на такива постове не трябва да се правят грешки.“

„Черно море няколко поредни години е фактор в първенството. Виждаме, че с по-малък бюджет нещата се случват. Мениджмънта в Черно море явно е много добър. Въпрос е на организация и на очаквания.“

„Хубаво е, че има борба за първото място в първенството. Не е хубаво за едно първенство, когато шампионът става ясен преди плейофите или има преднина от 15 точки.“

„Кой да оправи стадионите? Как да кажем на държавата да ни оправи стадионите?“, попита Жейнов на финала на разговора.

