Отиде си славен вратар в хокея

Славният хокеен вратар Глен Хол е починал на 94-годишна възраст. Канадецът играе за Детройт Ред Уингс, Чикаго Блек Хоукс и Сейнт Луис Блус между 1951 и 1971 година, а за знаменитата си кариера е приет в Залата на славата.

Сред феновете е известен като "Г-н Вратар", което е показателно за уменията му. И блести в епоха, в която играчите на вратата не носят маски, както сме свикнали да ги виждаме в наши дни.

Освен това и до днес Хол държи рекорда за най-много последователни започнати мачове като титуляр в НХЛ от вратар - 502 на брой.

Ако се броят и двубоите от плейофите, а не само тези от редовния сезон, серията му се простира в 552 последователни мача. Постижение, донесло му друго прозвище - "Железния човек".

В кариерата си той има три Купи "Стенли" - през 1952 и 1961 година като играч и през 1989-а, но вече в ролята на треньор на вратарите. Освен това 13 пъти е играл в Мача на звездите и в още 11 случая е избиран в символичните отбори на сезона в НХЛ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com