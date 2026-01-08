Арсенал чака сблъсък с Ливърпул, ще дръпне ли в битката за титлата

Шансовете на Арсенал за титлата във Висшата лига нараснаха значително, след като най-близките преследвачи на „артилеристите“ загубиха точки в мачовете си от 21-ия кръг. Манчестър Сити завърши 1:1 у дома срещу Брайтън, а Астън Вила не успя да пробие Кристъл Палас и стигна само до 0:0 като гост. Арсенал е лидер с 48 точки и мач по-малко, докато Сити и Вила са с по 43.

Юбилей за Холанд, но ново разочарование за Сити

Ерлинг Холанд отбеляза своя 150-и гол за Манчестър Сити, реализирайки от дузпа в 41-ата минута, но радостта на „гражданите“ беше кратка. Японецът Каору Митома изравни в 60-ата минута и донесе трето поредно равенство за тима на Пеп Гуардиола, което още повече разклати шампионските амбиции.

Вила без гол, Челси пада при новия си мениджър

Астън Вила не намери път към мрежата срещу Кристъл Палас, като най-близо до попадение беше Оли Уоткинс, чийто удар срещна гредата в края. Междувременно новият мениджър на Челси Лиъм Росиниър гледа от трибуните как тимът му загуби с 1:2 като гост на Фулъм. Челси игра дълго време с човек по-малко след червен картон на Марк Кукурея, а късен гол на Хари Уилсън реши мача. „Сините“ остават осми с 31 точки.

Юнайтед пак без победа, Брентфорд лети нагоре

Два дни след раздялата с Рубен Аморим Манчестър Юнайтед завърши 2:2 като гост на Бърнли. Бенямин Шешко вкара два гола за „червените дяволи“, но късно попадение на Джейдън Антъни лиши Юнайтед от победа при дебюта на временния мениджър Дарън Флетчър. В същото време Брентфорд се изкачи до пето място след 3:0 над Съндърланд, а бившият играч на Лудогорец Игор Тиаго отново блесна с два гола.

Историческа драма за Нюкасъл и българска следа

Нюкасъл постигна една от най-драматичните си победи, надделявайки с 4:3 над Лийдс. Българският национал Илия Груев беше титуляр и асистира при един от головете, но в крайна сметка неговият тим рухна след попадение на Харви Барнс в 12-ата минута на добавеното време – най-късният победен гол в историята на Висшата лига.

Червени картони и прощален подарък

Последният в класирането Уулвърхямптън стигна до 1:1 при гостуването си на Евертън, като домакините завършиха с девет души след два червени картона. А в друг драматичен сблъсък Антоан Семеньо донесе победа на Борнемут с 3:2 срещу Тотнъм в самия край, в мач, който може да се окаже последният му за клуба преди очакван трансфер.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 21-ия кръг на Висшата лига:

Борнемут – Тотнъм 3:2

Брентфорд – Съндърланд 3:0

Кристъл Палас – Астън Вила 0:0

Евертън – Уулвърхямптън 1:1

Фулъм – Челси 2:1

Манчестър Сити – Брайтън 1:1

Бърнли – Манчестър Юнайтед 2:2

Нюкасъл - Лийдс 4:3

В четвъртък:

Арсенал – Ливърпул

От вторник:

Уест Хям – Нотингам Форест 1:2

Лидер в класирането е Арсенал с 48 точки, пред Манчестър Сити и Астън Вила с по 43. Следва Ливърпул с 34 точки, Брентфорд е пети с 33, пред Нюкасъл и Манчестър Юнайтед с по 32 и други.

