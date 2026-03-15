Реал Мадрид разби Елче и диша във врата на Барселона

Реал Мадрид постигна убедителна победа с 4:1 над Елче в среща от 28-ия кръг на испанската Ла Лига. Антонио Рюдигер откри резултата в 39-ата минута, а малко преди почивката Федерико Валверде удвои преднината на домакините. През второто полувреме Дийн Хаусен покачи на 3:0, а в края Арда Гюлер оформи крайния резултат с впечатляващ удар от дистанция.

„Лос бланкос“ започнаха мача със силно подмладен състав заради отсъствието на няколко ключови играчи, сред които Килиан Мбапе, Джуд Белингам и Дейвид Алаба. Въпреки това тимът контролираше играта почти през цялото време и създаде редица голови положения.

Първото попадение падна след натиск на мадридчани, когато Рюдигер се включи успешно в атака и даде аванс на домакините. Малко преди почивката Валверде удвои след добре организирана атака, с което Реал на практика постави основите на успеха.

След паузата мадридчани продължиха да диктуват темпото и в 66-ата минута Хаусен се разписа с глава след центриране в наказателното поле. Елче стигна до почетен гол след автогол на Мануел Анхел, но в самия край на мача Арда Гюлер сложи точка на спора със силен далечен удар за крайното 4:1.

С победата Реал Мадрид остава на четири точки зад лидера Барселона и запазва шансовете си в битката за титлата. Елче от своя страна продължава трудната си серия и остава без победа в последните десет мача в първенството, като отборът остава въвлечен в борбата за оцеляване.

