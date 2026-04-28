Отиде си родна футболна легенда

Отиде си големият треньор Янко Динков.

"С дълбока скръб трябва да съобщим, че на 89-годишна възраст ни напусна големият треньор на Марек Янко Динков.

Роден на 16 март, 1937 г. През 1958 г. завършва ВИФ „Георги Димитров“ (НСА) със специалност футбол. Открива ДЮШ на Марек, а от 1963 г. е помощник треньор. Като старши треньор започва през 1973/74.

Под негово ръководство Марек постига най-големите си успехи и се превръща в един от водещите отбори в българското първенство.

Впечатляващи са постиженията през 70-те години на миналия век именно начело с Динков.

Начело с Динков отборът на Марек записва и незабравими победи в европейските клубни турнири. Отстранени са унгарците от Ференцварош. Победен е немския колос Байерн Мюнхен, постигната е престижна победа над шотландския Абърдийн, предвождан от Алекс Фъргюсън.

Янко Динков води за кратко и националния отбор на България, бил е начело и на олимпийския ни тим. Бил е треньор още на Славия, Добруджа, Миньор Перник, Пирин.

Работил е успешно и в Кипър и Кот д’Ивоар.

Янко Динков пише със златни букви историята на клуба ни и е с огромна заслуга Марек да е наричан легендарен отбор.

Поклон!", написаха от Марек.

