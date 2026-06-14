Изненадата на Мондиала. Катар шокира Швейцария в края!

Швейцария започна с шокиращо равенство участието си на Мондиал 2026, след като не успя да пречупи Катар и взе само точка след 1:1. Така "кръстоносците" бяха на косъм от това да оглавят Група В, където другите два отбора - Канада и Босна и Херцеговина - също стартираха с равенство 1:1.

Нищо не предвещаваше подобна развръзка предвид предимството на европейците, особено през първото полувреме, когато те трябваше да вкарат поне 2-3 гола.

Гол от дузпа донесе предимство за Кръстоносците, които трябваше да решат всичко до почивката, но не го направиха и след паузата се получи спад в играта на тима, за да последва и наказанието в самия край. Така и четирите тима в групата имат по точка след първите мачове.

Европейците имаха предимството още от самото начало, въпреки че в третата минута Едмилсон бе този, който пропусна да вкара за азиатците, останал сам срещу вратаря, след като стреля доста лошо.

Логичното се случи в 14-ата минута, когато Швейцария получи дузпа. Емболо изведе Ебишер, вратарят се изстреля към него и го фаулира. Последва преразтлеждане от ВАР за засада, но дузпата остана и Емболо бе категоричен от бялата точка, за да донесе аванс на своя тим.

В средата на първото полувреме Кръстоносците имаха 8 удара, от които 4 точни. Предимството им се запази и впоследствие.

Малко преди почивката Едмилсон пропусна и втората ситуация за Катар, като и този път не успя да преодолее Кобел. В добавеното време удар на Ебишер бе избит пред голлинията от Мигел и някак си на почивката швейцарците водеха само с един гол, въпреки че трябваше да са вкарали може би поне 3.

В 67-ата минута Джака пак прати топката встрани от целта и след това бе доста ядосан. Будиаф стреля за Катар в 75-ата минута, но неточно. Веднага последва чиста ситуация за Варгас, но Абунада лесно спаси удара. Определено швейцарците влошиха представянето си през второто полувреме.

В 81-ата минута Манзамби стреля опасно от двайсетина метра, но все пак встрани. Малко след това Джака изведе отлично Емболо, той обаче се засуети и изпусна топката от контрол, точно преди да стреля. В 90-ата минута Алаелдин получи шанс за Катар, но макар и да стреля точно, не затрудни никак Кобел.

Мачът вървеше към очакван триумф за Швейцария, когато в 95-ата минута Кръстоносците бяха шокирани. Катарците атакуваха отляво, Ахмед центрира и Хухи засече с глава, за да прати топката в мрежата. Първа точка за азиатския тим в историята.

Катар - Швейцария 1:1

0:1 Емболо 17 дузпа

1:1 Хухи 95

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