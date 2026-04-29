Всичко или нищо! ЦСКА и Лудогорец в битка на ръба

ЦСКА и Лудогорец излизат днес в сблъсък без право на грешка в реванша от полуфиналите за Sesame Купа на България. Двубоят на стадион „Васил Левски“ започва в 19:00 часа и се очертава като истинска битка „всичко или нищо“ за двата отбора.

„Червените“ влизат с крехък аванс след успех с 2:1 в Разград, но напрежението около тима е огромно. Загубата с 1:3 от Левски през уикенда разклати обстановката, а решението на треньора Христо Янев да направи масови промени в състава предизвика бурни реакции сред феновете. Очакванията днес са пределни - евентуално отпадане ще обезсмисли сезона за столичния клуб.

Ситуацията при „орлите“ също е напрегната. Лудогорец е в серия от четири мача без победа и на практика е на път да изпусне титлата за първи път от 14 години. Единственият реален шанс за трофей остава Купата, което превръща този мач в решаващ за отбора на Пер-Матиас Хьогмо. Разградчани ще бъдат и без ключовите Едвин Куртулуш и Кайо Видал, които са контузени.

Допълнително напрежение внесе и съдийската тема. След остро недоволство от страна на ЦСКА първоначално назначените съдии бяха сменени, като срещата ще бъде ръководена от Геро Писков, с ВАР екип Васил Минев и Кристиян Колев.

Двата отбора вече се познават до болка този сезон. Освен победата на ЦСКА с 2:1 в първия полуфинал, Лудогорец разгроми съперника си с 3:0 в друг двубой, а един мач завърши 0:0. При успех на „орлите“ с един гол разлика днес, сблъсъкът ще влезе в продължения и евентуално дузпи - сценарий, който само ще добави още напрежение към вече нажежената битка.

