Канада написа история на световно първенство. Но съжалява

Канада и Босна и Херцеговина завършиха наравно 1:1 в първия мач от група В на световното първенство.

Хората на Джеси Марш имаха превъзходство на терена на стадиона в Торонто, но не успяха да стигнат до победата.

Така „кленовите листа“ не успяха да спечелят първата си победа на най-големия форум в тази историческа среща за тях като един от домакините на Световното първенство. Футболистите на Сергей Барбарез пък се завърнаха на Мондиал след 12-години и се задоволиха с точката в сблъсъка срещу канадците.

Йово Лукич откри резултата за босненците. Той реализира в 21-ата минута. На практика той стартира мача на мястото на Един Джеко, а за канадците на пейката остана звездата им Алфонсо Дейвис. Последните двама лекуваха травми доскоро. В 79-ата минута резервата Кайл Ларин донесе точката за „кленовите листа“

Канадците имаха превъзходство по почти всички статистически показатели, но не успяха да стигнат до пълния обрат. Веднъж и гредата спаси съперника им.

Така Босна и Херцеговина и Канада са с по 1 точка. Вторият мач от първото завъртане е между Катар и Швейцария.

В 17-ата минута Джонатан Дейвид пропиля златен шанс да открие резултата. Нападателят на Ювентус получи топката в наказателното поле. Той стреля от упор от точката на дузпата, но право в ръцете на стража Никола Васил.

Йово Лукич откри резултата за Босна и Херцеговина в 21-ата минута. Босненците изпълниха корнер, Колашинац отклони топката към малкия пеналт, където Лукич с глава я насочи в мрежата – 0:1.

Канадците усилиха натиска след антракта. В 47-ата минута Таджон Бюканън се освободи брилянтно, но Васил показа класа и изби с една ръка.

В 53-ата минута се стигна до фрапантен пропуск! Ричи Лариа стреля, Сеад Колашинац на метър от голлинията подложи крак, след което кълбото се отби в напречната греда на вратата на Босна и Херцеговина.

Само 120 секунди по-късно Бенямин Тахиромич се озова на изгодна позиция, но не успя да преодолее Крепо.

В 66-ата минута домакините ортанизираха поредна атака, при която след удар на Олувасей кълбото бе избито на метър пред голлнията.

Все пак логичното се случи в 79-ата минута. Около 60 секунди по-рано влезлият Кайл Ларин получи топката с гръб, но майсторски матира Васил – 1:1.

Голмайстори: 0:1 - Йово Лукич (21), 1:1 – Кайл Ларин (79)

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