Важен момент. Бразилия излиза на Мондиала

Винаги на световно първенство има един по-специален ден. Когато петкратният световен шампион Бразилия се включва в голямата игра. Без значение от форма, състояние, прогнози.

Футболът не може без Бразилия и това е един от най-важните моменти на всеки Мондиал. Селесао, най-великият национален отлбор на всички времена, сега не е от тежките фаворити, но той е сред тях по природа. Особено, след като отборът сега е воден от Карло Анчелоти - наставник, който не се нуждае от представяне.

"Около Карло Анчелоти мирише на победи, титли и самочувствие. Ние, играчите го усещаме добре", каза Алисон Бекер, националният вратар на Бразилия и Ливърпул. И тук всъщност са надеждите на цялата страна, абсолютно луда по футбола. За последен път бразилците станаха световни шампиони през 2002 година и това вече започва да тежи и да се акцентира тежко.

И така в 01:00 ч след полунощ, което си е неделя у нас. Но преди това В 22:00 часа Катар и Швейцария ще изиграят втория мач от група В, където са още Канада и Босна (1:1 в петък). Срещата е в Сан Франциско, а прякото предаване - по БНТ 1 и БНТ 3.

После В 01:00 часа след полунощ на сцената излиза Бразилия, а срещу нея ще е африканската сила Мароко.

"Хората говорят за шестата звезда на екипа - каза Карло на пресконференция преди първия двубой, визирайки петте звезди за пет световни отличия, които има Бразилия. - Аз обаче мисля само за Мароко. Не можем да гледаме по-напред от следващия двубой."

Мароканците са четвърти в света от миналото първенство на планетата и разполагат със състав, който може да изненада всеки. Очаква ни един от най-качествените мачове в първата фаза на Мондиал 2026.

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