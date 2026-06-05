Анчелоти ще събужда спящия колос Бразилия

Бразилският национален отбор влиза в Световното първенство по футбол 2026 с големи амбиции под ръководството на легендарен мениджър и завръщането на най-голямата си звезда, както и с амбицията да покаже, че неубедителното представяне в квалификациите е просто лош спомен.

И макар "кариоките" този път да не са водещ фаворит за титлата, определено имат потенциала да победят всеки един отбор по терените в САЩ, Мексико и Канада.

Славната история на Световни първенства

Бразилия е единствената държава, участвала на абсолютно всички 22 издания на Мондиалите до момента. Бразилците държат рекорда за най-много спечелени титли, изкачвайки се на световния връх 5 пъти (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

"Селесао" е и единственият тим, печелил златните медали на четири различни континента.

Баланс: 114 мача, 76 победи, 19 равенства, 19 загуби, голова разлика 237:108

Прочутият италиански тактик

Начело на отбора за първи път в историята застава чужденец - прочутият италиански тактик Карло Анчелоти. Той пое Бразилия след изключително успешен престой в Реал Мадрид с ясната мисия да върне световната купа в Южна Америка.Договорът на италианеца вече беше удължен от местната конфедерация (CBF) до края на следващото Световно първенство през 2030 г.

Голямата фигура и вечните проблеми

Голямата фигура в тима остава Неймар. Въпреки серията от тежки контузии през последните години и факта, че вече играе за родния Сантос, 34-годишният голмайстор №1 в историята на Бразилия получи пълно доверие от Анчелоти за своя вероятно последен Мондиал.

Редом с него огромна отговорност в предни позиции ще носи и суперзвездата на Реал Мадрид - Винисиус Жуниор. Интерес буди и участието на Игор Тиаго, който е добре известен у нас с изявите си с екипа на Лудогорец.

Пълен състав на Бразилия за Мондиал 2026

Вратари: Алисон Бекер (Ливърпул), Едерсон (Фенербахче), Уевертон (Гремио)

Защитници: Уесли (Рома), Дъглас Сантос (Зенит), Алекс Сандро (Фламенго), Габриел Магаляеш (Арсенал), Маркиньос (ПСЖ), Данило (Фламенго), Бремер (Ювентус), Роджър Ибанес (Ал Ахли), Ляо Перейра (Фламенго)

Полузащитници: Бруно Гимараеш (Нюкасъл), Каземиро (Манчестър Юнайтед), Данило Сантос (Ботафого), Фабиньо (Ал Итихад), Лукаш Пакета (Фламенго), Рафиня (Барселона), Неймар (Сантос)

Нападатели: Винисиус Жуниор (Реал Мадрид), Луис Енрике (Зенит), Матеуш Куня (Манчестър Юнайтед), Габриел Мартинели (Арсенал), Игор Тиаго (Брентфорд), Ендрик (Лион), Раян (Борнемут)

Шансовете

Коефициентът за Бразилия да стане световен шампион варира между 8.50 и 9.50. Ставката да завърши на първо място в групата си е между 1.29 и 1.36. А и няма как да е иначе в конкуренцията на непретенциозни отбори като Мароко, Хаити и Шотландия.

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