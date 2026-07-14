Тити Папазов го закъса здраво. Как се спаси

Баскетболният треньор Тити Папазов изпадна в пълна финансова несъстоятелност поради поредица от неуспешни бизнес проекти. Спортната легенда натрупа огромни задължения към банкови институции, спирайки да покрива вноските си за период от 1 година.

Вследствие на това съдебен изпълнител наложи запори върху фирмите му и обяви за публична продан негови лични недвижими имоти.

Сред застрашените обекти бяха парцел в Банкя, предназначен за жилищна кооперация, вила в плевенско село и основното семейно жилище на столичната улица „Хан Крум“.

За да избегне неизгодна публична продан на силно занижени цени, длъжникът реши лично да организира продажбата на софийския си апартамент.

С получените средства Тити Папазов успя да покрива задълженията си към банките, но семейството му бе принудено да се премести в много по-малко жилище.

Въпреки радикалната имотна сделка, треньорът все още дължи над 500 000 евро на свои близки познати, пише Уикенд.

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