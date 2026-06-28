Ударихме здраво Украйна. Фантастична победа

Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели осмия мач от тазгодишното издание на Лигата на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини надвиха силния тим на Украйна с резултат 3:1 (25:20, 18:25, 25:23, 25:17) в последната си среща от турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара. Мачът се игра в зала "Арена Стожице" в Любляна (Словения).

Националите ни имаха три петгеймови битки до момента на турнира. Първо "лъвовете" удариха световния шампион Италия, след това изпуснаха да запишат нов такъв успех и отстъпиха изключително драматично на домакините от Словения, а снощи измъкнаха нова драматична победа - срещу Канада.

Украйна се представя много силно на турнира в Любляна, постигайки 3 победи - с по 3:1 над Бразилия и Канада и 3:0 над италианците. Днес обаче радостта е за България. По този начин "лъвовете" спряха украинците за челото. Нашият отбор е на шестото място във временното класиране, а днешният ни съперник е четвърти.

България започна със състав: Симеон Николов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Преслав Петков и либерото Дамян Колев. Петков и Бърдаров бяха титуляри за първи път в този турнир,а като резерви в хода на двубоя влизаха Мартин Атанасов, Стоил Палев, Илия Петков и Георги Татаров.

Първият гейм вървеше изключително равностойно, но българите направиха три поредни точки след 17:17 и това им помогна да поведат в двубоя след 25:20 и пусната топка на разпределителя Симеон Николов.

Втората част също започна с поделено превъзходство, но украинците взеха аванс от 11:7 и 15:11. "Трикольорите" опитаха да се върнат, но не можаха да съкратят пасива си и резултатът беше изравнен след 18:25.

Големи периоди от третия гейм също вървяха точка за точка, но успешно нападение на Александър Николов направи две точки аванс за България - 15:13. Силните изяви на Николов в атака продължиха и резултатът стана 24:20, след което Украйна направи три поредни точки, но блокаут на Аспарух Аспарухов фиксира крайното 25:23, след което резултатът в срещата стана 2:1.

Четвъртата част започна с пасив от 9:12 за българите, които направиха обрат до 14:13. Последвалата серия от пет поредни точки за "трикольорите" доведе резултата до 20:14. Крайното 3:1 дойде след 25:17 след силна игра на Бърдаров.

Александър Николов беше най-резултатен с 26 точки, а Денислав Бърдаров добави 16 т. За Украйна с 20 т. завърши Дмитро Янчук.

БЪЛГАРИЯ - УКРАЙНА 3:1 (25:20, 18:25, 25:23, 25:17)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Преслав Петков - Дамян Колев-либеро (Стоил Палев, Мартин Атанасов, Илия Петков, Георги Татаров, Руси Желев-либеро)

Селекционер: Джанлоренцо Бленджини

УКРАЙНА: Юрий Синина, Васил Тупчий, Олег Плотницкий, Димитро Янчук, Юрий Семенюк, Виталий Шчуров - Ярослав Пампушко-либеро

Селекционер: Раул Лозано

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