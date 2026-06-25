Тези младоци на световното ще струват торби с пари след него

Трансферният пазар вече се раздвижи с няколко големи сделки, но основните се очакват след Мондиал 2026. А тогава цената на звездите ще е различна и - в общия случай - в посока нагоре.

Някои от тях играят за отбори-фаворити дори за титлата. Други за такива, които вероятно ще отпаднат рано. Но сцената е достатъчно висока, за да ги видим в най-добрата им светлина.

Ян Диоманде (Кот д`Ивоар)

Крилото блестя за РБ Лайпциг, но е трудно да си представим, че ще остане там и след лятото. Интересът е огромен, като два клуба - Ливърпул и ПСЖ, вече отправиха запитвания. Само на 19 години, Диоманде е оценяван вече на 90 милиона евро, а статистиките му са впечатляващи: 33 мача в Бундеслигата през сезона, 12 гола и 8 асистенции.

Щефан Халоупек (Чехия)

Централният защитник на Славия (Прага) е на 23 години и направи много силен сезон в клуба си. Очаква се да е титуляр за чехите на световното, а половината отбори в Бундеслигата хвърлят поглед към бранителя. Пазарната му стойност е около 10 млн. евро, а през изминалия сезон изигра 28 мача с 8 гола и 2 асистенции за Славия. Изключително впечатляващо за защитник.

Ламин Камара (Сенегал)

Полузащитникът на Монако вече обяви, че иска да смени отбора и да направи следващата крачка. А тя вероятно ще е към Англия, където три клуба се интересуват - Нюкасъл, Ливърпул и Тотнъм. Камара е на 22 години, очаква се да е титуляр за Лъвовете от Теранга на световното, а цената му е около 40 млн. евро. При добри игри на Мондиала, това ще се промени.

Записа 24 мача в Лига 1 миналия сезон, вкара 3 гола и даде 4 асистенции.

Армандо Гонсалес (Мексико)

Мравката - както го наричат в Мексико и региона, е новият жокер на отбора с прякор Ел Три. 23-годишният нападател на Чивас Гуадалахара вероятно ще започне световното от скамейката, но качествата му да бележи напомнят на Хавиер Ернандес - Чичарито. Вкара 24 пъти в 35 мача, а цената му е около 15 милиона евро. Интерес има от испански клубове.

Бесфорт Дзенели (Швеция)

Синът на косовски емигранти в Стокхолм играе в центъра на полузащитата за белгийския вицешампион Унион Сен Жилоа. На 23 години е, изигра 15 мача след преминаването в тима през януари, даде 6 асистенции и вкара 3 гола. Ще е основен играч на шведите, а интерес към него вече има от Англия. Цената му е 6 млн. евро в момента, ще е поне двойно по-голяма след Мондиала.

Лука Вушкович (Хърватия)

19-годишният централен защитник е собственост на Тотнъм, но изкара силен сезон под наем в германския Хамбургер. Записа 28 мача и вкара 6 гола в тях, което си е постижение за бранител. Интересът към него е огромен в Бундеслигата, а и от Барселона. Но Тотнъм ще си го върне на първо време, а после ще преценява дали да разчита през новия сезон на Лука или да потърси едни 50-ина милиона на пазара за него.

Нико Пас (Аржентина)

Десетката на Комо - сензацията в Серия А, която стигна и до Шампионската лига, има опция да се върне в Реал Мадрид. Точно от там отиде в Италия. Сега Мадрид има правото да си го прибере обратно само срещу 9 милиона евро. Вариантите са два - колосът или ще активира клаузата и след това ще търси продажба за далеч по-големи пари, или ще иска огромен процент, ако сделката осъществи Комо.

Стойността му на пазара отива към 75-80 милиона евро, а 21-годишният офанзивен полузащитник ще е резерва на Лео Меси на световното.

Вкара 12 гола и даде 7 асистенции през сезона за Комо.

Елиът Андерсън (Англия)

За него вече се разгаря истинска трансферна война в Манчестър. Сити направи първия ход, Юнайтед изчаква, но ще направи своя. Полузащитникът на Нотингам Форест бе великолепен през сезона, като на 23 години е готов за голяма крачка напред. Ще струва поне 80 милиона евро на този, който спечели наддаването. Игра във всички 38 мача от сезона във Висшата лига, записа 4 гола и 4 асистенции, а ролята му на лидер вече е очевидна.

Ибрахим Маза (Алжир)

Когато Риад Марез каже за теб, че си "следващият Риад Марез" на алжирския футбол, това е комплимент с най-висока стойност. 20-годишният офанзивен полузащитник направи силен сезон в Леверкузен и записа 28 мача за германския клуб. Вкара 3 гола, даде 5 асистенции и на моменти с индивидуалните си акции напомняше славния левичар Марез, с когото са заедно в състава за Мондиал 2026. Пазарната му стойност вече е около 45-50 милиона евро, а след световното Атлетико Мадрид, Манчестър Сити и Байерн ще опитат да го вземат.

Раян (Бразилия)

Това е един от диамантите на бъдещето - ако се вярва на оценката на Хорхе Валдано, а той рядко хаби думи напразно за футбол.

Раян игра за Борнемут във втората половина на този сезон, като всеки може да прецени колко е трудна адаптацията на едно дете от Бразилия - само на 19 години, към град като този в Южна Англия.

Но на дясното крило не му пукаше от нищо - нито от културния шок, нито от динамиката и физическите изисквания на Висшата лига... И попадна в състава на Бразилия като награда за петте гола и 2 асистенции, които записа само за 15 мача (отиде в Борнемут през януари).

Интересът към него вече е сериозен, като Ливърпул и ПСЖ са най-активни. Отиването на Андони Иралоа от Борнемут в Ливърпул като мениджър от преди няколко дни също може да е фактор. Именно той даде път на тийнейджъра във Висшата лига.

Цената му отива към 55 милиона евро.

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