Тези младоци на световното ще струват торби с пари след него
Трансферният пазар вече се раздвижи с няколко големи сделки, но основните се очакват след Мондиал 2026. А тогава цената на звездите ще е различна и -...
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Трансферният пазар вече се раздвижи с няколко големи сделки, но основните се очакват след Мондиал 2026. А тогава цената на звездите ще е различна и -...
Двама млади мъже от София са задържани за измама на възрастна жена от радомирското село Житуша. В понеделник около 15 часа непознат мъжки глас се обад...
Подмладяването на националния отбор по футбол започна. Селекционерът Ивайло Петев е пратил официално покана до талантът на "Славия" Янис Карабельов, н...