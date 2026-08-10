Играч на ЦСКА обяви голямата цел пред отбора

Левият защитник на ЦСКА Андрей Йорданов заяви, че успехът с 3:0 над Септември София не е дошъл лесно, въпреки убедителния резултат. След двубоя на Националния стадион „Васил Левски“ той подчерта, че „армейците“ подхождат максимално сериозно към всеки мач, защото голямата им цел е първото място в шампионата.

„Победата не беше лесна. Септември е добре подготвен отбор, но ние подхождаме сериозно към всеки един двубой и се стараем да побеждаваме, защото се стремим към първото място“, заяви Йорданов.

За принудителното си включване в срещата левият бек призна, че е трябвало бързо да се адаптира към темпото на мача.

„Не е лесно, но се опитах в първите минути, когато влязох, да играя по-просто, за да загрея и да не се стига до контузии. Пожелавам на Анхело да не е тежка контузия.“

Йорданов подчерта, че ЦСКА е търсил гола още от първия съдийски сигнал, за да си осигури спокойствие в двубоя, като допълни, че отборът следва плана си както в първенството, така и в европейските турнири.

„От първата минута търсихме попадението и се стремяхме да направим мача лесен за нас. Мисля, че просто така се получава и е нормално в Европа да има нотка на повече концентрация и мобилизация, но смея да твърдя, че вървим по плана си.“