Олисе поиска бялата фланелка на Реал Мадрид

Френското издание "Екип" постави офанзивния футболист на първа страница със заглавие "Желание за Реал", позовавайки се на информация, че докато е бил в лагера на Франция за Световното първенство, Олисе е споделил амбицията си за преминаване в Мадрид пред сънародниците си Килиан Мбапе и Орелиен Чуамени, разпитвайки ги за обстановката в испанския клуб.

Байерн заема твърда позиция

Реакцията на баварския гранд е категорична и не оставя място за спекулации. На въпрос в началото на юни дали биха приели оферта от 200 милиона евро за Олисе, ръководството на Байерн отговори без колебание:

"Не, никога. Дори за 500 милиона евро, той е безценен. Остава."

Месец по-късно позицията остана непроменена - "Той няма да напусне", заявиха от баварското ръководство, независимо от ясното желание на играча да се присъедини към Реал Мадрид.

Такъв подход не е изненада за клуба, Байерн рядко пуска звездите си, докато не прекарат дълъг период в отбора, както бе случаят с Лукас Ернандес, Кингсли Коман и Роберт Левандовски. Въпросът сега е дали Флорентино Перес ще успее да пробие това правило.

Договор без клауза за откупуване

Френското крило пристигна в Мюнхен през 2024 година от Кристъл Палас срещу 55 милиона евро, с договор до 2029 година, в който не е записана откупна клауза - детайл, който дава на Байерн пълен контрол над преговорния процес. Днес пазарната му оценка е скочила почти тройно, достигайки около 150 милиона евро.

Каква би била цената за Реал Мадрид?

Според съобщенията, за да осигури нужните средства за трансфера, Реал Мадрид е склонен да се раздели с някои от ключовите си фигури, сред тях вероятно е и бразилецът Винисиус Жуниор.

Мадридският клуб обаче официално отрече всякакъв контакт с френския национал през изминалия месец, декларирайки, че "не е имало нито пряк, нито косвен контакт с посочения играч, неговите представители или хора от обкръжението му".

Какво следва

Докато официалните позиции на двата клуба остават разнопосочни, желанието на самия играч е ясно изразено. Въпросът дали Реал Мадрид ще успее да убеди Байерн Мюнхен, и на каква цена остава един от най-горещите сюжети на лятото в европейския футбол.