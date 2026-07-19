Жега за Фолкландските острови! Белият дом защити Аржентина

Напрежението около финала на Мондиала денс расте. Причината е скандалът с Фолкландските острови, който избухна, след като играчите на Аржентина вдигнаха след победата си над Англия транспарант с надпис: Фолкландските острови са наши!

Аржентина е изправена пред възможни дисциплинарни санкции от ФИФА, тъй като надписът нарушава правилата на организацията, забраняващи политически послания.

Белият дом защити правото на свободно изразяване на аржентинския национален отбор по футбол.

На въпрос дали футболистите са постъпили неправилно, ръководителят на работната група на Белия дом за Световното първенство на ФИФА Андрю Джулиани заяви в петък, че отборът е имал възможността и правото да направи подобно изявление на територията на САЩ.

Тези думи могат допълнително да разпалят спора около случая, след като британското правителство подкрепи призивите ФИФА да започне разследване.

Фолкландските острови, британска отвъдморска територия в югозападната част на Атлантическия океан, от десетилетия са предмет на спор за суверенитет между Обединеното кралство и Аржентина.

След полуфиналния мач в сряда аржентинските футболисти разгърнаха транспарант с надпис „Las Malvinas son Argentinas" - „Малвинските острови са аржентински" (б.р. - друго наименование на островите, у нас са известни като Фолкландските острови).

Пред журналисти в петък Джулиани се позова на защитената от Конституцията на САЩ свобода на словото:

„Ние вярваме в правата, гарантирани от Първата поправка на Конституцията на Съединените американски щати."

Британското правителство подкрепи призивите ФИФА да разследва случая. Говорителят на премиера заяви: „Световната купа може и да не е наша, но Фолкландските острови определено са. Нашият ангажимент към островите никога няма да отслабне."

От „Даунинг стрийт" допълниха, че евентуални наказания срещу аржентинските футболисти са въпрос, който трябва да бъде решен от ФИФА, но подкрепиха мнението на министъра на бизнеса Питър Кайл, че световната футболна централа трябва да извърши разследване.

Правителството на Фолкландските острови заяви, че е „разочаровано, но не и изненадано" от транспаранта и изрази надежда ФИФА да санкционира подобно поведение съгласно собствените си правила.

В официалното изявление се казва: „Не желаем политиката да бъде пренасяна в спорта. Не желаем островите и техните жители да бъдат използвани като политическа топка при всеки разговор за Англия и Аржентина."

През 2013 г. жителите на Фолкландските острови с огромно мнозинство гласуваха да останат британска отвъдморска територия.

От общо 1517 подадени гласа при избирателна активност над 90%, 1513 бяха „за" и 3 – „против".

След победата в сряда вицепрезидентът на Аржентина Виктория Вияруел публикува в X: „Това не беше просто още един мач."

Публикацията беше придружена от видео, на което изглежда се виждат аржентински войници.

Тя написа още: „Малвинските острови са аржентински. Забраниха да ги внесем на стадиона, но забравиха, че ги носим в кръвта и в сърцата си."

През 1982 г. между Великобритания и Аржентина избухва кратка, но ожесточена война за контрола над островите.

Британска военна оперативна група изтласква аржентинските сили, които са дебаркирали на Фолклендите с цел да наложат аржентинските териториални претенции.

74-дневният конфликт отнема живота на 255 британски военнослужещи, 3 жители на островите и 649 аржентински войници.