Лъвски рев в Чикаго върна голямата мечта във волейбола

България избухна насред Чикаго и повали САЩ с 3:1 (27:25, 22:25, 26:24, 25:18) в една от най-големите си победи в тазгодишната Лига на нациите. „Лъвовете“ пречупиха домакините след два гейма, решени отвъд 25-ата точка, и запазиха жива мечтата за финалите в Китай. Александър Николов изнесе поредния си феноменален мач и заби 32 точки, а целият отбор показа характер в моментите, когато напрежението достигна точката на кипене. Сега остава още една битка - победа над Франция ще отвори вратата към финалния турнир в Нинбо.

Балансът на България вече е седем победи и четири загуби, а тимът на Джанлоренцо Бленджини се изкачи до шестото място. Последният двубой от предварителната фаза е срещу олимпийския шампион Франция, докато финалите ще се проведат от 29 юли до 2 август.

България се върна от ръба

Началото показа колко тежка ще бъде битката. Българите изоставаха с 6:9, а по-късно и със 16:19, но отказаха да пуснат гейма. Точка по точка нашите настигнаха съперника и превърнаха края в истинска война на нерви.

България първа стигна до възможност да затвори частта, но американците оцеляха. Тогава дойде моментът на Илия Петков - мощен ас, който разцепи посрещането на домакините и донесе драматичното 27:25.

Над всички още тогава беше Александър Николов. Само в първия гейм той наниза невероятните 10 точки и показа, че тази нощ няма намерение да отстъпва нито сантиметър.

Америка отвърна, но не пречупи „лъвовете“

САЩ реагираха във втората част и поведоха с 10:7 след ас на Матю Андерсън. България отново се върна, изравни при 17:17 и дори излезе напред с 21:20 след директна точка от начален удар на Николов.

Домакините обаче удариха в края. Джейк Хейнс донесе геймбол с ас, а американците затвориха частта при 25:22 и върнаха равенството.

Това беше моментът, в който мачът можеше да се обърне. България обаче не се разколеба. Напротив - отборът излезе за третия гейм още по-яростен.

Илия Петков сложи край на драмата

Две поредни блокади дадоха на България аванс от 9:5 в началото на третата част. САЩ отговориха и изравниха при 14:14, а малко по-късно поведоха с 21:19.

Тогава „лъвовете“ показаха истинското си лице. При сервис на Аспарух Аспарухов България направи четири поредни точки и обърна до 23:21. Домакините отново се спасиха и изравниха при 23:23, но нашите вече усещаха, че геймът е техен.

При втората възможност Илия Петков издигна непробиваема стена над мрежата. Блокадата му донесе 26:24 и хвърли българския отбор в бурна прегръдка - победата вече беше само на един гейм разстояние.

Последният гейм беше демонстрация на сила

В четвъртата част България не остави никакво съмнение кой заслужава победата. Националите натиснаха от първата точка, разбиха съпротивата на домакините и превърнаха напрегнатия спектакъл в убедителен финал.

САЩ нямаха отговор на българската атака, сервисът продължи да разрушава посрещането им, а блокадата затвори всички пътища към обрат. Разликата растеше, увереността се изливаше от всяко отиграване, а последната точка за 25:18 отприщи огромната радост.

България беше победила насред Америка. Не със случайност, не със страхливо пазене на резултата, а със смелост, мощ и волейбол от най-висока класа.

Александър Николов поведе цяла България

Александър Николов завърши с фантастичните 32 точки, сред които три аса и две блокади. Аспарух Аспарухов добави 12 точки, също с три аса и две блокади, а Денислав Бърдаров се отчете с 10 точки.

За домакините Джейк Хейнс записа 19 точки, Матю Андерсън завърши със 17, а Тори ДеФалко добави 10.

Но тази нощ цифрите не разказват всичко. България игра като отбор, който отказва да се предаде, който приема ударите и отвръща още по-силно. Мечтата за финалите е жива, а последната врата се казва Франция.