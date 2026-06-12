България се събуди мощно и прегази Иран в Лигата на нациите

България взе първата си победа в Лигата на нациите по волейбол и го направи по най-убедителния начин - с чисто 3:0 срещу Иран в Бразилия. Само малко повече от 24 часа след загубата от Белгия с 1:3 тимът, воден от Джанлоренцо Бленджини, показа съвсем различно лице, повече агресия и далеч по-добра концентрация в ключовите моменти.

Националите спечелиха с 25:23, 25:19 и 25:21, като не позволиха на съперника да вземе контрол в нито един от геймовете. Големият герой отново беше Александър Николов, който завърши с 24 точки и 56% успеваемост в атака.

Бърза реакция след удара от Белгия

Бленджини започна със Симеон Николов, Александър Николов, Алекс Грозданов, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов, Илия Петков и либерото Дамян Колев. България влезе в мача с енергия и взе първата точка след блокада на Аспарухов, а началото тръгна точка за точка.

Първият по-сериозен аванс дойде при 8:6, а след това и при 10:7 след успешни атаки на Александър Николов. Иран успя да обърне до 13:12, което принуди Бленджини да вземе прекъсване. България обаче не се разколеба. Ас на Илия Петков върна преднината при 20:19, а грешка на Иран от сервис даде първия геймбол. Александър Николов затвори частта с контраатака за 25:23 и вече имаше 9 точки.

Блокадата пречупи Иран във втория гейм

Втората част започна отново добре за България. Аспарух Аспарухов донесе първата точка, а след грешка на Иран преднината стана 4:1. Националите задържаха разликата, а при 13:9 след успешна блокада Роберто Пиаца взе таймаут за иранците.

България продължи да натиска през блокадата. Алекс Николов спря атака за 19:15, което доведе до второ прекъсване за Иран. По-големият от братята Николови остана неудържим в атака и направи 21:17, а блокада на капитана Алекс Грозданов доведе резултата до 23:18. Петата българска блокада в гейма сложи край на частта при 25:19 и даде комфортно 2:0.

Николов довърши мача в най-важния момент

Иран взе първата точка в третия гейм след сервис на Симеон Николов в мрежата, но България отново намери начин да обърне. Грешка на съперника в атака изведе националите напред при 6:5, а Александър Николов реализира контраатака за 12:10.

Геймът остана оспорван, но в решаващата му част България отново имаше по-ясна игра. Жасмин Величков влезе за сервис, след което блокада на Александър Николов направи 18:16 и принуди Иран да вземе прекъсване. Нова контра на Николов доведе резултата до 20:18, а след това той добави ас и успешна блокада за 23:19. Илия Петков донесе мачбол при 24:21, а Мартин Атанасов сложи точка на срещата за 25:21.

Победа със стойност за самочувствието

Успехът е важен не само за класирането, а и за психологията на отбора. След болезнения старт срещу Белгия България имаше нужда от бърз отговор, а срещу Иран го даде с чист резултат, стабилна блокада и силен лидер в лицето на Александър Николов. Националите са показали значително по-добро лице и не са оставили шанс на Иран в ключовите моменти.

Освен Николов, с двуцифрен актив завърши и капитанът Алекс Грозданов, който добави 11 точки. За Иран най-резултатни бяха Пория и Хаджи с по 11 точки.

Аржентина и Сърбия чакат през уикенда

Петък е почивен ден за българския отбор, който ще завърши участието си в първата седмица на Лигата на нациите със срещи срещу Аржентина и Сърбия през уикенда. След победата над Иран националите вече имат първия си успех в турнира и много по-добра основа, върху която да стъпят в следващите мачове. Според програмата, цитирана от Топспорт, следващият двубой на България е срещу Аржентина на 13 юни от 21:30 часа.

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