Гръмка победа! България си върна на Италия

Волейболните ни национали постигнаха изключителна победа над световния шампион Италия! Нашият тим победи с 3:2 гейма във втората седмица от Лигата на нациите в Словения.

Отборът на Джанлоренцо Бленджини показа страхотно настроение и ефективност за 18:25, 25:20, 25:23, 19:25, 15:9 срещу най-добрия отбор в света, за да вземе реванш за загубата на финала през миналата година.

България печели срещу този именит съперник за първи път от 2015 година, като беше в кошмарна серия от десет поредни загуби.

Победата е трета за отбора ни в пет мача от Лигата на нациите и ни изкачва на седмото място в класирането с актив от 8 точки. Италианците допускат втора загуба и са трети с десет точки.

Най-резултатен за нашия отбор отново беше Алекс Николов с 19 точки, от които 17 в атака. Мартин Атанасов изигра голям мач с 14 точки, а същото важи и за Аспарух Аспарухов с 13. За световния шампион Камил Рихлицки направи 18 точки, а 13 добави Джовани Сангуинети, а кошмарът ни от финала на Световното Матия Ботоло беше ограничен до 8 точки.

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