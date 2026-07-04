Да победиш Бразилия! Пълен триумф на младите ни волейболисти

Младите таланти на България отново изпълниха сърцата ни с гордост и надежда, след успеха на отбора по волейбол от СУ ,,Братя Петър и Иван Каназиреви” в Разлог.

На Световните ученически игри в Шанлуо, Китай, те донесоха огромна гордост на страната ни, след като победиха една от най-големите сили в световния волейбол – Бразилия.

Момчетата триумфираха с 2:1 гейма, а победителят беше определен след изключително напрегнат тайбрек, спечелен с 15:13.

Това не е просто успех – това е демонстрация на характер, воля и непримирим дух. Да победиш Бразилия във волейбола никога не е случайност.

Адмирации за момчетата, треньорът и училищното ръководство!

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