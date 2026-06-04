Нашите влизат в аржентинския ад пред 5000 озверели фенове

Посещението на националите в Южна Америка се превърна във фурор, а билетите за шоуто в Росарио бяха разграбени до последното място.

Истински нажежена атмосфера и препълнени трибуни очакват мъжкия национален отбор по волейбол на България в Южна Америка. Нашите момчета ще изиграят последната си контрола преди старта на престижната Волейболна лига на нациите пред близо 5000 зрители в Аржентина. Организаторите на приятелския сблъсък между домакините и България, който ще се проведе на 6 юни в град Росарио, официално обявиха, че абсолютно всички билети за срещата са напълно разпродадени. По този начин селекцията на новия ни селекционер Джанлоренцо Бленджини ще бъде посрещната от невероятна футболна атмосфера в закритата зала на емблематичния клуб „Нюелс Олд Бойс“.

Нощен екшън в ефира и генерална репетиция за Лигата на нациите

За българските фенове, които искат да проследят мача на живо, предстои безсънна нощ, тъй като двубоят е с начален час 03:00 часа българско време на 7 юни и ще бъде излъчен директно по телевизионния гигант Fox Sports. Този мач е от изключително критично значение и за двата състава, тъй като е част от финалната им подготовка за началото на международния сезон. За българския тим това ще бъде последна и най-сериозна проверка преди първия официален турнир от надпреварата в град Бразилия. Любопитното е, че там нашите национали отново ще се изправят срещу същия съперник, но този път в официален мач с огромен залог за ранглистата.

Гаучосите се заканват преди заминаването за Бразилия

Аржентинците също гледат на този сблъсък като на изключително важен тест, преди да отпътуват за официалните срещи. Домакините вече изиграха серия от успешни контроли срещу отбора на Венецуела, а дербито с България е последната им спирка пред родна публика преди заминаването за Бразилия.. Очаква се Бленджини да използва срещата, за да изпробва тактическите си схеми в реална бойна обстановка и да види как младите български таланти ще издържат на бруталния психологически натиск от препълнените аржентински трибуни.

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