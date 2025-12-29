Наша звезда в Топ 3 на световния волейбол

Българската звезда на световния волейбол - Александър Николов, ще бъде сред тримата най-добри волейболисти за календарната година.

Международната федерацията по волейбол разкрива топ 10 за годината, като всеки ден обявява по едно име в обратен ред.

Сред най-добрите 10 вече видяхме двама българи - капитанът на националния тим Алекс Грозданов, както и Симеон Николов, който бе поставен на шестата позиция.

Днес, както и в последните два дни от календарната година ще бъдат обявени волейболистите на първите три места, като имената им са ясни, но не и реда, в който ще бъдат подредени.

Това са Александър Николов, както и световните шампиони с Италия - Алесандро Никиелето и Симоне Джанели.

