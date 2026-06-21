България падна на ръба, стана отново и пречупи Украйна

България постигна втора победа във волейболната Лига на нациите за жени след мач, който мина през всичко - силно начало, срив, връщане от ръба и тайбрек, решен с последните нерви. Националките надвиха Украйна с 3:2 гейма - 25:22, 19:25, 21:25, 25:15, 17:15, и вече имат 5 точки в класирането.

Успехът е специално важен, защото България заема 16-ото място и оставя зад себе си Доминиканската република и Франция, които са на последните две позиции. А в Лигата на нациите последният отбор изпада за поне една година от престижната надпревара.

Победа, която тежи повече от две точки

Това не беше просто мач от програмата. За България това беше двубой, в който всяка точка носеше напрежението на класирането, страха от дъното и надеждата, че отборът още може да се измъкне от най-опасната зона.

Българките започнаха добре и взеха първия гейм след равностойна битка до 22:22. Грешка на сервис на Марта Федик даде шанс на нашите, след което Мирослава Паскова завърши важна атака за петата си точка в частта, а Микаела Стоянова заби ас и затвори гейма при 25:22.

После дойде трудното. Украйна се откъсна във втория гейм със серия до 13:10 и не позволи на България да се върне. Частта приключи при 25:19 след блокаут на Борислава Съйкова, а в третия гейм сценарият отново беше болезнен. Украинките взеха предимство и затвориха на 25:21 след сервис в аут на Калина Венева.

Отговорът, който върна живота

При 1:2 гейма България вече нямаше право на колебание. Четвъртата част беше моментът, в който националките трябваше или да се счупят окончателно, или да покажат, че още имат сили да се борят.

Те избраха второто. България направи серия от шест поредни разигравания, поведе с 9:6 и този път не изпусна контрола. Украйна не намери път обратно, а при 24:15 нашите получиха първи геймбол. Атаката на Калина Венева и нарушение на мрежата на Виктория Данчак пратиха мача в решителен тайбрек.

Там вече нямаше място за тактически сметки и дълги планове. Двата отбора вървяха точка за точка до 15:15. България можеше да изпусне всичко. Украйна можеше да вземе мача. Но в най-напрегнатите секунди Мерелин Николова пое отговорността и завърши две поредни атаки за 17:15.

Николова завърши с 16 точки и се превърна в лицето на решителния момент. Мирослава Паскова добави 13 точки, включително два аса, а Микаела Стоянова се отчете с 12. За Украйна най-резултатни бяха Анна Артишук с 22 точки и Олександра Миленко с 20.

Следва нова тежка серия

Това беше последният мач на България от втората фаза на турнира. В третата националките ще се изправят срещу Сърбия на 8 юли, а след това ги чакат срещи с Чехия, Франция и Германия в рамките на пет дни.

Програмата няма да стане по-лека, но победата над Украйна дава нещо, което таблицата не винаги показва достатъчно ясно - въздух, увереност и доказателство, че този отбор може да издържи, когато мачът стане тежък. България не спечели красиво през цялото време. Спечели с характер. А в битка за оцеляване понякога точно това е най-важното.

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