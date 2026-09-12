Полша направи нещо забележително. Рекордът
Успехът в надпреварата е рекорден трети за лидера в световната ранглиста
Следете всички новини, анализи и коментари за Лига На Нациите. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Успехът в надпреварата е рекорден трети за лидера в световната ранглиста
Националите оцеляха в две жестоки драми и оставиха всичко за последния сблъсък с Франция
Момичетата ни загубиха контрол след първия гейм, но отговориха с мощен четвърти сет и хладнокръвие в последните две атаки на тайбрека
Александър Николов поведе националите с 24 точки, а тимът на Бленджини взе първа победа след загубата от Белгия
Тимът ни се бори равностойно в първия и третия гейм, но не успя да пречупи един от силните съперници в турнира
2:0 като гост почти реши сблъсъка, реваншът изглежда формалност преди есенните мачове с „лъвовете“
Съперници на България ще бъдат отборите на Бразилия, Франция, Република Корея и Полша
В редовното време и продълженията мачът завърши 2:2
България и Ирландия имат 11 мача помежду си, като ирландците са с леко предимство
Жребият ще определи с кой ще играем в петък
Нищо хубаво обаче не може да се каже за играта
Италия взе своето срещу Израел
Лъвовете победиха Ирландия с 2:0
Нулево равенство в турнира Лига на нациите
Илиян Илиев на този етап е доволен
Спечелихме в Скопие срещу РС Македония с 1:0
Националите ни спечелиха мача от Лига на нациите с 5:1.
Канарчетата отстъпиха с 0:2 на Апоел в Кипър
Левски стигна до ключово равенство 1:1 на реванша в Солун
Червените удариха Гьорче Петров с 4:0