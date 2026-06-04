Италия наказа България на старта във волейболната Лига на нациите

България започна със загуба участието си в Лигата на нациите по волейбол за жени, след като отстъпи с 0:3 срещу Италия в първия си мач от турнира в поток номер 2, който се провежда в Бразилия. Националките загубиха отделните части с 22:25, 16:25 и 25:27, като най-близо до обрат бяха в третия гейм.

Тимът ни имаше геймбол, но не можа да го реализира, а италианките затвориха срещата след напрегнат финал. Следващият мач на България е срещу Доминиканската република на 5 юни.

Първата част започна равностойно и двата отбора вървяха точка за точка до 11:11. След това Италия успя да направи няколко добри серии, с които се откъсна в резултата и постави българките под напрежение. Националките останаха в гейма до края, но съперникът стигна до първия си геймбол при 24:22, а ас на Карлота Камби донесе аванс на Италия.

Втората част беше най-трудна за България. Италианките наложиха по-сериозен контрол, натрупаха ясна преднина и стигнаха до 24:16. Последната точка дойде след блокада на Бинто Диоп срещу атака на Мария Колева, с което Италия поведе с 2:0 гейма и постави българския отбор в много тежка позиция.

Най-силната реакция на националките дойде в третия гейм. България започна отлично и спечели първите четири точки, което върна увереността в играта. Частта се разви драматично и се стигна до 24:23 за българките, които получиха шанс да вземат гейма и да удължат мача.

Геймболът обаче не беше реализиран след неуспешна блокада, а Италия се възползва от колебанието в решаващите разигравания. След още четири точки съперничките успяха да затворят мача с 27:25 в третата част. Така България остана без спечелен гейм, макар да показа характер в края на срещата.

Александра Миланова беше най-резултатна за България с 12 точки, а Микаела Стоянова добави 10. За Италия най-много точки отбеляза Екатерина Антропова, която завърши с 14. Поражението оставя националките с труден старт, но и със задача бързо да се възстановят преди мача срещу Доминиканската република.

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