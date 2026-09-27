Испания пак разби английската мечта. Оярсабал наказа Уембли

Уембли видя всичко - пет гола, пълен обрат, две кошмарни грешки, пропусната дузпа и нов испански удар право в английското сърце. Световният шампион Испания победи Англия с 3:2 в най-драматичния мач от първия кръг на Лигата на нациите и удължи невероятната си серия без загуба на 39 срещи. А човекът, който нанесе последния удар, отново беше Микел Оярсабал - същият футболист, който донесе победата над Англия и във финала на Евро 2024.

Шок за Англия още във втората минута

Испания не даде на домакините дори време да усетят атмосферата. Само две минути след началото Марк Геи загуби топката опасно близо до собствената врата, а Ламин Ямал не прощава такива подаръци. Тийнейджърската сензация прати топката в мрежата и Уембли притихна още преди мачът да е започнал истински.

Англия обаче отказа да рухне. Тимът на Томас Тухел постепенно намери ритъма си и в 36-ата минута Антъни Гордън изравни. Голът запали стадиона, а само четири минути по-късно настъпи истинска английска експлозия - капитанът Хари Кейн се извиси и с глава направи 2:1.

За няколко минути изглеждаше, че вечерта може да се превърне в онази голяма победа, от която Англия толкова силно се нуждаеше след болезненото отпадане от Аржентина на полуфинала на световното първенство.

Втора грешка и Испания пак се върна

Само че срещу този испански отбор една грешка често е достатъчна. В 60-ата минута Нико О'Райли сбърка тежко при изнасянето, подари топката на съперника и Алекс Баена наказа домакините - 2:2.

Така два от първите два испански гола дойдоха след сериозни индивидуални грешки на Англия. Тухел по-късно не скри раздразнението си и посочи именно това като една от основните причини за поражението.

„Ужасно начало, възможно най-лошото“, призна германският специалист. Той похвали реакцията на отбора си, но подчерта, че срещу световния шампион подобни подаръци почти винаги се плащат скъпо.

Кейн имаше мача на крака си

След това дойде моментът, който Англия дълго ще превърта в главата си. Домакините получиха дузпа и Хари Кейн застана зад топката. Капитанът можеше отново да изведе своя отбор напред и да върне Уембли в състояние на футболна лудост.

Но при удара опорният му крак се подхлъзна. Топката се удари във вътрешната страна на гредата и излезе.

Кейн остана невярващ, трибуните изстенаха, а Испания усети, че е получила втори живот.

Английският капитан след мача отказа да приеме поражението като доказателство за огромна разлика между двата отбора. По думите му Англия е играла като равен със световния и европейски шампион и в друг ден е можела да спечели.

Оярсабал пак разплака англичаните

В 74-ата минута Микел Оярсабал нанесе последния удар. Нападателят излезе срещу Джеймс Трафорд и вместо да търси сила, хладнокръвно прехвърли вратаря за 3:2.

Сценарият беше болезнено познат за Англия. Именно Оярсабал вкара победния гол срещу „трите лъва“ във финала на европейското първенство през 2024 г. Две години по-късно той отново се появи в точния момент и отново остави англичаните с празни ръце.

Испания продължава да изглежда почти недосегаема. По-малко от десет седмици след световния триумф отборът на Луис де ла Фуенте показа най-опасното си качество - може да бъде притиснат, може да допусне обрат, но почти винаги намира начин да нанесе решаващия удар.

Испанският селекционер подчерта след срещата, че тимът му е успял да контролира различните фази на мача и е издържал на периодите, в които Англия е била най-опасна.

Модрич не остарява, Финландия вкара седем

В другия мач от група А3 Хърватия също започна с победа. Завърналият се начело на националния отбор Славен Билич дебютира с успех 2:1 над Чехия, а 41-годишният Лука Модрич отново показа, че часовникът сякаш не важи за него. Капитанът откри резултата две минути след почивката, Адам Карабец изравни в 54-ата минута, а Марко Пашалич донесе победата на хърватите 13 минути преди края.

Шотландия започна ерата на Себастиен Поконьоли с нулево равенство като гост на Словения. Шотландците имаха положения, но Ян Облак затвори вратата си с поредица от отлични спасявания.

Швейцария стартира убедително първото си участие в Лига B с победа 3:0 като гост на Северна Македония, а Зеки Амдуни отбеляза два пъти. Най-разгромният резултат на вечерта обаче дойде от Финландия - 7:0 срещу Сан Марино, като Йоел Похянпало наниза хеттрик.

Но вечерта принадлежеше на Уембли. Англия беше близо, после още по-близо, а накрая отново остана да гледа как испанците празнуват. И пак Оярсабал беше човекът, който изгаси светлините.