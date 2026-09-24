Треньорската сага: ЦСКА преговаря с шампион в Турция

Един от треньорите, с които ЦСКА преговаря за овакантения от Христо Янев пост, е турският специалист Абдула Авджъ. Той е на 63 години, като за последно води един от най-силните отбори в страната – Трабзонспор, като напусна през 2024 г, пише „Мач Телеграф“.

Авджъ има впечатляваща визитка. Той е бивш футболист, като е играл като нападател. Кариерата му като треньор е много по-силна. Започва в Истанбулспор, а през 2004 г. поема отбора на Галатасарай до 21 години. После пък става селекционер на Турция до 17 години. Много силно впечатление прави с тима на Истанбул Башакшехир, който води от 2006 до 2011 г. Следва двугодишен престой начело на националния тим на Турция. После той се връща в Истанбул Башакшехир, като извежда тима до второто място през 2017 г., а през следващата година – до трето място. Побеждава Лудогорец с въпросния тим в мач от Лига Европа и то в Разград с 2:1.

През 2019 г. става треньор на един от грандовете в Турция – Бешикташ. С „черните орли“ обаче няма същия успех, както в предишния си клуб, и е освободен точно преди COVID пандемията – през януари 2020 г.

Връща се в играта на 10 ноември 2020 г., когато поема чакащия дълго време титла на Турция тим на Трабзонспор. Той печели Суперкупата на Турция през януари 2021 г. През 2022 г. право невъзможното, като извежда Трабзонспор до титлата в страната, печелейки първо място за тима от 1984 г. После добавя още един трофей във витрината на настоящия отбор на Томас Райс и Мохамед Салах – Суперкупата на Турция за 2023 г.

На 7 март 2023 г. Авджъ напуска Трабзонспор по лични причини. Връща се на поста през ноември същата година. Завършва трети през сезон 2023/24, като извежда тима и до финал за Купата на Турция, който обаче губи от Бешикташ. Напуска на 31 август 2024 г. и оттогава е без работа.

Преди около година – в края на октомври 2025 г. – Абдула Авджъ беше много близо до треньорския пост в Лудогорец. В Разград обаче избраха Пер-Матиас Хьогмо, което през призмата на времето се оказа грешен ход.

От ЦСКА не искат да бързат с назначаването на нов треньор, тъй като не искат да повтарят грешките с Томислав Стипич и Душан Керкез, които хем не постигнаха резултати, хем взеха солидни неустойки за своите уволнения.