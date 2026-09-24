Ударно! Цолов в топ 3 още в началото на уикенда в Баку

Никола Цолов започна силно 12-ия кръг от сезона във Формула 2, след като записа трето време в свободната тренировка на уличната писта в Баку. Българският пилот на Кампос постигна най-добрата си обиколка в самия край на 45-минутната сесия и остана само на 0,289 секунди от лидера.

Цолов спря хронометрите на 1:56.821 минути и влезе в първата тройка при усложнени условия. Българинът постигна времето си без помощта на системата DRS на дългата старт-финална права, след като тя беше деактивирана заради излизането от трасето на дебютанта Хию Ямакоши.

Най-бърз в тренировката беше Куш Майни от АРТ Гран При с 1:56.532 минути. Втори завърши Алекс Дън, който остана на 0,204 секунди от лидера. Ирландецът също не разполагаше с DRS в края на последната си бърза обиколка.

Силното представяне е важно за Цолов и в битката за титлата. Българинът пристигна в Баку като лидер в генералното класиране със 177 точки, със 7 повече от Рафаел Камара.

Уикендът в Азербайджан е с необичаен разширен формат. Формула 2 провежда две отделни квалификации, един спринт и две основни състезания. Първата квалификация е днес от 13:00 часа българско време и ще определи стартовия ред за спринта и първото основно състезание. Втората започва в 13:30 часа и ще подреди решетката за второто основно състезание в събота.

За Цолов доброто начало в Баку идва в ключов момент от сезона - до края след този кръг остават стартовете в Катар и Абу Даби, а авансът му на върха е минимален.