Левски и ЦСКА разбраха противниците си за Купата на България

Беше изтеглен жребият за втория предварителен кръг на Купата на България и на 1/16-финалите на турнира, в които се вклрючват и отборите от Първа лига. Първите срещи ще бъдат изиграни на 4 октомври, а вторите - през уикенда на 17 и 18 октомври.

Жребият отреди, че шампионът Левски ще гостува на победителя от двойката между Крумовград и Спартак (Плевен), а ЦСКА ще започне защитата на трофея си като гост на Родопа (Смолян) или Несебър.

Турнир за Купата на България, 1/16-финали:

Черноморец (Балчик) или Етър (Велико Търново) - Спартак (Варна)

Национал (София) или Локомотив (Горна Оряховица) - Септември (София)

Спартак (Пловдив) или Ботев (Ихтиман) - Арда (Кърджали)

Балкан (Ботевград) или Фратрия (Варна) - Ботев (Враца)

Нефтохимик (Бургас) или Спортист (Своге) - ЦСКА 1948

Ботев (Нови пазар) или Вихрен (Сандански) - Локомотив (София)

Бенковски (Исперих) или Академик (Свищов) - Славия

Оборище (Панагюрище) или Янтра (Габрово) - Локомотив (Пловдив)

Загорец (Нова Загора) или Рилски спортист (Самоков) - Дунав (Русе)

Миньор (Перник) или Берое (Стара Загора) - Лудогорец

Волов (Шумен) или Черноморец (Бургас) - Ботев (Пловдив)

Крумовград или Спартак (Плевен) - Левски

Чавдар (Троян) или Марек (Дупница) - Черно море

Родопа (Смолян) или Несебър - ЦСКА

Локомотив (Мездра) или Пирин (Благоевград) срещу Ямбол или Хебър (Пазарджик)

Беласица (Петрич) или Добруджа (Добрич) срещу Бдин (Видин) или Монтана



Мачовете ще се играят през някой от уикендите на месец октомври (17-18), като отборите от по-ниска група са домакини

Втори предварителен кръг на Купата на България

Волов (Шумен) - Черноморец (Бургас)

Локомотив (Мездра) - Пирин (Благоевград)

Бдин (Видин) - Монтана

Национал (София) - Локомотив (Горна Оряховица)

Родопа (Смолян) - Несебър

Черноморец (Балчик) - Етър (Велико Търново)

Загорец (Нова Загора) - Рилски спортист (Самоков)

Ботев (Нови пазар) - Вихрен (Сандански)

Нефтохимик (Бургас) - Спортист (Своге)

Крумовград - Спартак (Плевен)

Беласица (Петрич) - Добруджа (Добрич)

Миньор (Перник) - Берое (Стара Загора)

Ямбол - Хебър (Пазарджик)

Чавдар (Троян) - Марек (Дупница)

Оборище (Панагюрище) - Янтра (Габрово)

Балкан (Ботевград) - Фратрия (Варна)

Спартак (Пловдив) - Ботев (Ихтиман)

Бенковски (Исперих) - Академик (Свищов)

Срещите ще се играят на 3 и 4 октомври 2026 година