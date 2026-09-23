Левски приготви пари за нов нападател

Ръководството на Левски ще отдели поне 2 милиона евро за привличането на нов нападател, разбра "Тема Спорт". Купуването на играч за върха на атаката е основната цел пред сините за зимния трансферен прозорец. През лятото столичани похарчиха близо 4 милиона за четирима от десетимата нови.

Най-скъпият в селекцията бе Рейналдо, за когото бяха платени 1.5 млн. на Санта Клара. По един милион струваха Сержиньо (Санта Клара) и Давид Кусо (Шавеш), а Мехди Мубарик дойде за 150 000 от Ал Аин. Алекс Сентейес, Хевертон и Марко Груич пристигнаха като свободни агенти, а Адриян Райчев и Петко Христов дойдоха под наем от Пиза и Специя. Стивън Стоянчов пък се завърна след преотстъпване в Етър.

Нито един от тези играчи обаче не е номинален нападател.Атанас Бостанджиев бе отпуснал 5 милиона евро за нови. Тази сума не бе похарчена изцяло, след като сините не намериха подходящ нападател, в когото да инвестират над милион.

В момента Хулио Веласкес разполага с двама типични централни нападатели в лицето на Мустафа Сангаре и Хуан Переа. Първият обаче се завръща след контузия и ще му е необходимо време, за да влезе във форма. Но от него не могат да се очакват 20 гола на сезон. Колумбиецът пък не успява да си спечели доверието на треньора и в напечените мачове испанецът предпочита да играе с Рейналдо или Евертон на върха на атаката.