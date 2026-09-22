Има нов фаворит за треньор на ЦСКА

ЦСКА е във финалната фаза на избора на нов старши треньор. „Червените“ водят заключителни преговори с кандидат за наследник на Христо Янев, а името на наставника може да бъде обявено съвсем скоро.

През миналата седмица ръководството на столичния клуб е поканило трима чуждестранни специалисти, които са разгледали базата и офисите на ЦСКА в София. Един от тях е бил беларусинът Алексей Шпилевски, но той вече е отпаднал от сметките. Сред основните претенденти за поста със сигурност има испански треньор.

Процедурата започна след оставката на Христо Янев на 8 септември – ден преди двубоя за Суперкупата на България. Спортният директор Валентин Илиев разкри, че първоначално е бил обсъждан широк кръг от специалисти, впоследствие сведен до четири имена.

Сред най-сериозно обсъжданите специалисти в началния етап е бил испанецът Хуан Франсеск Ферер-Руби. За последно той води Алмерия, с който остана на крачка от класиране в Ла Лига след поражение от Малага във финалния плейоф.

На ЦСКА са били предложени още 44-годишният сърбин Жарко Лазетич и 56-годишният испанец Асиер Гаритано. И двете кандидатури са били разгледани от ръководството на клуба.

ЦСКА продължава да пази в тайна имената на треньорите, с които води финалните разговори. Според запознати испанец е основен фаворит, но не се изключва и изненадващ избор. „Червените“ вече са се разминали с Хосе Луис Мендилибар и са прекратили преговорите с Алексей Шпилевски.