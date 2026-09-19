ЦСКА реже Шпилевски. Изборът ще е друг

ЦСКА води заключителни преговори с испански и германски специалист за вакантния треньорски пост. Очаква се един от двамата да наследи подалия оставка Христо Янев.

Сред тримата основни кандидати е и Алексей Шпилевски, но към момента беларусинът има най-малки шансове да поеме „червените“.

Кандидатите разглеждат базите на ЦСКА

В сряда един от набелязаните специалисти е посетил стадион „Българска армия“ и тренировъчната база на клуба в Панчарево. Ден по-късно друг кандидат също е разгледал съоръженията на ЦСКА, след което е провел продължителен разговор с ръководството.

Спортният директор Валентин Илиев призна, че клубът е разгледал дълъг списък с възможни заместници на Христо Янев. Впоследствие вариантите са били сведени до четирима специалисти, като трима от тях са поканени на разговори в София, съобщава „Тема Спорт“.

Шпилевски остава по-назад в класацията

Мненията за 38-годишния Шпилевски сред ръководните фактори в ЦСКА са противоречиви. Това е причината кандидатурата му да отстъпи позиции.

Част от опасенията са свързани с негативни оценки за работата на беларусина, получени от футболисти, мениджъри и други хора, които познават методите му.

За последно Шпилевски води руския Пари Нижни Новгород, който изпадна от елита. Най-големите успехи в кариерата му са начело на Кайрат и Арис Лимасол, с които спечели шампионските титли съответно на Казахстан и Кипър.

Очаква се ръководството на ЦСКА да вземе окончателното си решение за новия треньор съвсем скоро.