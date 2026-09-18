След 11 години. Гришо се завърна с победа

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се завърна в игра за страната ни в турнира за Купа "Дейвис" след 11 години прекъсване.

И даде преднина на родината в дуела с Дания, провеждащ се в Копенахаген. Бившият №3 в света спечели в три сета - 6:7(2), 6:3 и 6:4 след 2:17 часа срещу Елмер Мьолер.

Димитров е №128 в ранглистата на АТР в момента, а Мьолер е с почти 50 места по-назад - №174.

С победата на Григор България повежда с 1-0, като се играе до три успеха. По-късно тази вечер Илиян Радулов се изправя срещу първата ракета на датчаните Холгер Руне, достигал до №4 в света.

Победителят от двойката Дания - България ще спечели промоция в Световната група, където са най-силните в света.