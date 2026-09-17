Левски не се предава: „Сините“ гонят обрат срещу Залцбург

Левски изостава с 0:1 от РБ Залцбург в мач от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. Единственото попадение до почивката реализира Харис Табакович в 39-ата минута.

Старши треньорът на „сините“ Хулио Веласкес направи промяна по левия фланг, като Майкон започна като ляв краен защитник, а пред него действа Алекс Сентейес. В атака Левски започна с Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс и Рейналдо.

Наставникът на австрийците Дани Рьол заложи на опитния Харис Табакович в центъра на атаката, оставяйки най-скъпия футболист в състава Карим Конате на пейката.

Вуцов спаси Левски

В 24-ата минута Светослав Вуцов направи отлична намеса. Табакович получи пас зад защитата на Левски и стреля силно от удобна позиция, но вратарят на „сините“ успя да избие топката в корнер.

13 минути по-късно Бартош Мазурек отправи мощен удар по земя от границата на наказателното поле. Вуцов отново беше на мястото си и не допусна топката да влезе във вратата му.

Залцбург поведе

В 39-ата минута гостите все пак стигнаха до гол. Мазурек намери с отличен пас Йорбе Вертесен, който опита да подаде пред вратата. Топката рикошира в Кристиан Димитров и попадна в Табакович. Нападателят беше на няколко метра от голлинията и не сгреши за 0:1.

До края на полувремето Левски се опита да отговори с по-смела игра в предни позиции. При една от атаките Алекс Сентейес получи добра възможност, но ударът му беше блокиран.

ЛЕВСКИ – РБ ЗАЛЦБУРГ 0:1

0:1 Харис Табакович (39)

Левски: Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Майкон, Сержиньо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо.

РБ Залцбург: Кристиан Завиешицки, Николас Верачниг, Кевин Бома, Тим Дрекслер, Доминик Шмид, Бартош Мазурек, Абубакар Бари, Едмънд Байду, Сота Китано, Йорбе Вертесен, Харис Табакович.

За двойките, тотални фенове на Левски, това беше задължително присъствие на стадиона и романтично рандеву едновременно.