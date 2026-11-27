Вуцов: Слушахме химна и гледахме как фенове на Марсилия бият нашите
Вратарят на Левски спаси дузпа, но след мача мислите му бяха насочени към пострадалите български при...
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Вратарят на Левски спаси дузпа, но след мача мислите му бяха насочени към пострадалите български при...
Семейства и близки на футболистите са сред атакуваните от френските ултраси, двубоят продължава въпр...
Австрийците поведоха в 39-ата минута, Вуцов спаси домакините от още един гол
Ще го гледат щастливците фенове на Интер Маями