Пулев предупреди търговските вериги за глоби до 10% от оборота

Многомилионни глоби, които могат да достигнат почти 10% от оборота на търговските вериги, се очертават като следващата сериозна стъпка на държавата срещу нелоялните търговски практики. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) вече е образувала редица производства, по които се очакват решения и евентуални тежки финансови санкции. Това обяви вицепремиерът Александър Пулев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

Той съобщи още, че две търговски вериги вече са глобени от Комисията за защита на потребителите, а Българската агенция за безопасност на храните е установила нарушения в седем складови бази и е затворила четири обекта за топла храна.

КЗК подготвя сериозни действия срещу веригите

Александър Пулев съобщи, че държавата е разширила възможностите за противодействие на нелоялните търговски практики и е увеличила размера на потенциалните санкции. По думите му работата на КЗК обхваща не само отношенията между търговците и потребителите, но и взаимодействието на големите вериги с производителите.

„Знаете, че ние направихме един доста по-широк и диверсифициран инструментариум с колегите от „Прогресивна България“ в парламента. Успяхме да увеличим нивото на глобите, които теоретично могат да бъдат налагани от страна на КЗК за различен вид нарушения“, заяви вицепремиерът.

Той анонсира и възможни действия на антимонополния регулатор още през следващата седмица. Според него образуваните производства могат да доведат до санкции, които да окажат сериозно влияние върху поведението на големите търговски вериги.

„И доколкото разбирам, в медийното пространство ще има много сериозен анонс в близката седмица от страна на КЗК, която е образувала редица производства. И тук говорим за мултимилионни глоби, които ще бъдат наложени евентуално върху търговските вериги. Говорим за почти 10% от оборота, което ще има много сериозен структурен ефект и дисциплиниращ ефект върху целия пазар и веригата на стойността“, подчерта Пулев.

Две търговски вериги вече са глобени

Вицепремиерът коментира и дейността на Комисията за защита на потребителите, като посочи, че през последните дни институцията е предприела конкретни действия срещу нарушения в търговските обекти. По думите му санкции вече са наложени на две вериги за нелоялни практики, свързани с информацията за произхода на стоките и разминавания между обявените и реално начислените цени.

„Госпожа Манолова си има нейния стил на работа, но виждаме една активност, която липсваше в тази структура. Буквално преди два дни тя успя с общите сили на екипа да глоби две от търговските вериги за нелоялни търговски практики“, заяви Пулев.

Той уточни и характера на установените нарушения, като посочи проблеми, които пряко засягат потребителите при пазаруване.

„Като тук говорим за неясна идентификация на произхода на стоката. Говорим за промяна между етикета от гледна точка на цена и каса. Така че виждаме много конкретни стъпки в тази посока“, допълни вицепремиерът.

Нарушения в седем склада и четири затворени обекта

Проверки извършва и Българската агенция за безопасност на храните, която контролира качеството и безопасността на предлаганите хранителни продукти. Според Пулев инспекторите са установили нарушения в седем складови бази на различни търговски вериги в страната. Освен това са затворени четири обекта за приготвяне и продажба на топла храна заради проблеми с хигиената и качеството.

„Виждаме Българската агенция за безопасност на храните, която пък гледа от гледна точка на контрола на качеството. Тя също е доста активна. Провери и намери нередности в седем различни складови бази на различните вериги в цялата страна“, обясни вицепремиерът.

„Затвори четири кухненски майки, така наречени. Това са топлите щандове с топлата храна“, посочи още той.

Пулев уточни, че причините за затварянето са свързани с лоша хигиена и недостатъци в качеството на предлаганата храна. По думите му информацията за проверените обекти и установените нарушения е публикувана на сайтовете на съответните контролни институции.

32 нелоялни практики и битка за по-ниски цени

Вицепремиерът коментира и обещанието на „Прогресивна България“ за намаляване на цените на хранителните продукти с 15%. Той подчерта, че правителството, парламентът и регулаторните органи работят за ограничаване на ценовия натиск, който според него засяга не само България, но и икономиките в регионален и световен мащаб.

„Държавата работи. Държавата е плътно зад домакинствата, зад семействата, зад българските потребители и работи в пълен синхрон. Парламентът, заедно с Министерския съвет, заедно с всички регулатори, които, разбира се, са независими като роли и като функции, но ние всички имаме една споделена цел“, заяви Александър Пулев.

„Това е да постигнем една добра победа срещу този ценови натиск, който не е, между другото, само локално явление. Виждаме, че това нещо е в регионален и световен мащаб, е бичът в момента, който до голяма степен убива икономическия ръст“, допълни той.

Пулев съобщи, че вече са дефинирани 32 нелоялни търговски практики. Целта е да бъдат премахнати възможностите за неясно тълкуване при контрола и последващите съдебни производства. Вицепремиерът подчерта, че институциите действат в координация, като всяка изпълнява собствените си правомощия в рамките на общите усилия за ограничаване на нарушенията на пазара.

Разминаване до 30% между пазарните цени и справедливата стойност

Вицепремиерът обясни, че Министерският съвет изчислява т.нар. справедлива стойност на продуктите. По думите му направените изчисления показват сериозни разминавания с реалните пазарни цени, които достигат между 25% и 30%.

„Реално това, което правим в Министерския съвет, е да координираме всичките тези процеси. Изчисляваме така наречената справедлива стойност, която показва много сериозни отклонения в сравнение с пазарната цена. От 25% до 30% отклонения на база“, заяви Пулев.

На въпрос дали именно установените разлики ще бъдат основание за налагане на санкции, той уточни, че изчислената стойност има ориентировъчен характер. „Справедливата стойност тя е един ориентир. Тя е препоръчителна цена“, обясни вицепремиерът.

Рязко забавяне на поскъпването на храните

Вицепремиерът представи и данни за движението на цените на хранителните продукти от първа необходимост. Според него поскъпването при тях вече е ограничено до 0,5-1%, което той определи като съществен резултат от мерките на правителството. Пулев направи сравнение със ситуацията през 2025 г., като отправи остри критики към предишното управление за липсата на ефективен ценови контрол.

„Знаем там, че сглобката буквално не упражни абсолютно никакъв ценови контрол и видяхме как една спекула преди влизането на България в еврозоната доведе до ефективно 100% увеличение на почти всички продуктови категории“, заяви Пулев.

„100% увеличение 2025 година, 1% увеличение тази година. Това, аз мисля, че е абсолютно показателно и виждаме, че мерките на правителството показват веднага една пазарна логика, която виждаме, че се валидира от страна и на веригите“, допълни той. Посочените стойности и сравнението между двете години са оценки, представени от вицепремиера в телевизионното интервю.

Веригите са съюзник на държавата, готви се подкрепа за производителите

Пулев отхвърли внушението, че отношенията между държавата и големите търговски вериги са се превърнали във война. Той заяви, че веригите могат да бъдат естествен съюзник на правителството, когато спазват установените правила и работят в условията на лоялна конкуренция.

Според вицепремиера е необходимо да се осигури равнопоставеност между българските производители, големия капитал и чуждестранните инвеститори. В тази връзка той съобщи, че правителството подготвя и допълнителни финансови инструменти за подкрепа на българските производители чрез Българската банка за развитие. Пулев представи тези механизми като част от усилията за укрепване на местното производство и подобряване на условията, при които българските компании участват на пазара.

Няма нито една отказана доставка на петрол за рафинерията в Бургас

Въпреки ударите срещу търговски кораби в Черно море, към момента няма проблем със снабдяването на бургаската рафинерия със суров петрол. Това увери вицепремиерът Александър Пулев, който съобщи, че е разговарял лично с особения търговски управител и е получил потвърждение за нормалното осъществяване на доставките. По думите му няма и откази от застрахователни компании да осигуряват покритие за танкерите, които превозват суровината.

„Към настоящия момент, имах разговори и с особения търговски управител, нямаме нито една отказана доставка на суров петрол. Нямаме нито един отказан танкер, който да бъде застрахован, за да може да дойде до рафинерията, за да може да бъде обработен в рафинирани продукти“, заяви Пулев.

Британската дерогация се оказала решаваща за петролните доставки

Вицепремиерът открои получената от Великобритания дерогация като изключително важна за нормалната работа на рафинерията. Според него без това решение България е можела да се изправи пред сериозни затруднения със застраховането на танкерите, което би поставило под въпрос доставките на суров петрол. Пулев свърза британската дерогация и с възможността страната да поддържа ниски цени на горивата.

„Реално над 90% от преноса на суров петрол танкерите са застраховани от британски компании. Представете си преди няколко дни, ако ние не успяхме да се преборим за получаване на дерогацията от Великобритания, реално нямаше да има кой да застрахова тези танкери и ние нямаше да имаме суров петрол, който да преработваме, за да поддържаме най-ниските цени на горивата в ЕС“, подчерта той.

Пулев предупреди за сериозни пропуски в защитата на Черно море

На въпрос как ще реагира България, ако корабоплаването в Черно море бъде напълно преустановено заради нападенията срещу търговски съдове, Пулев заяви, че правителството разглежда различни сценарии. Вицепремиерът отправи остри критики към предишното управление за състоянието на защитните способности и липсата на инвестиции в противодействие на дронове.

„Проблемът е, че към настоящия момент аз не искам да говоря реваншистски, не искам да се оправдавам с наследството от сглобката и така нататък, но буквално не е инвестирано едно евро в антидронове, във всякакви защитни механизми. Трябва ние с едни водни пистолети да стоим там и да си охраняваме териториалните води. Това е наследството на сглобката“, заяви Пулев.

Той съобщи, че се водят разговори с НАТО, САЩ, Франция и други партньори за сигурността в Черно море. По думите му България разполага и със споразумения с Румъния и Турция за наблюдение на морския трафик и корабоплаването. Вицепремиерът не представи конкретен план за действие при пълно спиране на корабоплаването, но отново увери, че към момента доставките на суров петрол за страната не са прекъснати.

Правителството търси начин да компенсира най-уязвимите заради горивата

Александър Пулев коментира и възможностите за подпомагане на домакинствата при високите цени на горивата. Той посочи, че правителството се стреми да подкрепи пенсионерите, социално уязвимите групи и работещите бедни, но трябва да съобразява всяка мярка с ограниченията на държавния бюджет.

„Ние от една страна искаме да помогнем на най-уязвимите хора и прослойки на нашето население, пенсионери, различни групи. От друга страна искаме да помогнем на така наречените работещи бедни и ние го направихме категорично, като премахнахме акциза за ставката на пропан-бутана. Съответно искаме да помогнем на всички, но от друга гледна точка имаме много сериозни ограничения във фиска“, обясни вицепремиерът.

Според него мерките за компенсации трябва да бъдат внимателно подбрани, защото част от възможните решения могат да доведат до допълнителен инфлационен натиск. Пулев подчерта, че правителството се стреми да съчетае подкрепата за хората със запазването на финансовата стабилност.

Намаляването на ДДС върху горивата е „ядреното копче“

Вицепремиерът предупреди, че евентуално намаляване на ДДС върху горивата би имало сериозни последствия за приходите в държавния бюджет. Според него ниските данъчни ставки са едно от конкурентните предимства на България спрямо държавите от Западна Европа, а промяна в облагането трябва да се предприема единствено при крайна необходимост.

„Ако намалим и ДДС, тогава съответно това ще доведе до един крах в приходната част на бюджета. Така че това нещо трябва да се направи селективно. Аз в предишни изказвания съм казвал, че всъщност това е ядреното копче. Това е червеният бутон“, заяви Пулев.

„Натиснем ли го веднъж да намалим ставката на ДДС? Няма връщане назад и ние трябва да го направим в момента, в който вече цените са ескалирали до ниво, в което нямаме никакъв друг инструментариум“, допълни вицепремиерът.

Той заяви, че според него България в момента поддържа най-ниските цени на горивата в Европейския съюз. Пулев съобщи още, че рафинерията в Бургас натрупва буфери, които трябва да й позволят да продължи работа и при евентуално ново поскъпване на суровия петрол. По думите му тези резерви са важни за устойчивостта на производството при възможни сътресения на международните пазари.

Огромен успех за България и нови възможности за инвестиции

Излизането на България от сивия списък за пране на пари е огромен успех, който отваря нови възможности пред българската икономика и създава благоприятни условия за привличане на чуждестранни инвестиции. Това заяви вицепремиерът Александър Пулев, който поздрави институциите, участвали в процеса. Според него решението е и важна крачка по пътя към членството на страната в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

„Това е огромна новина за инвестициите в България. Може да се поздравим с един огромен успех. Това нещо е един много позитивен сигнал към международните и към местните инвеститори и ни проправя широко отворена вратата и към членство в ОИСР, което ще бъде вече последната черешката на тортата след всички останали успехи, които имаме на международно ниво“, заяви Пулев.

Вицепремиерът обърна специално внимание и на политическата обстановка като фактор за привличането на капитали. Той посочи какво поставят на първо място инвеститорите при разговорите си с представители на правителството.

„Това, което чуваме от инвеститорите в последно време е политическа стабилност, политическа стабилност, политическа стабилност. Това е устойчивото поведение, това са победите, които реално ще увеличат притока на инвестиции“, подчерта Пулев.

135 милиона евро за индустриализация, държавата търси големи инвеститори

Вицепремиерът представи и част от приоритетите в подготвяния държавен бюджет за 2027 г. Той отхвърли предварителните критики на опозицията и заяви, че финансовата рамка ще бъде насочена към икономически растеж и развитие на индустрията.

„Този бюджет ще бъде бюджетът на „Прогресивна България“, на нашето правителство. Този бюджет ще показва всички нужни инструменти за растеж“, заяви Пулев.

Сред основните мерки той посочи програма за индустриализация, чрез която ще бъдат подкрепени определени индустриални зони в страната. Предвиденият финансов ресурс е 135 млн. евро, а основната цел е държавните инвестиции да привлекат значително по-голям частен капитал.

„135 милиона евро ще бъдат насочени към определени индустриални зони в страната. Като ние тук сме отчаяни, тъй като нямаме достатъчно средства, с които да боравим, търсим мултипликатор, който буквално едно евро, което ние даваме като някаква форма на инвестиция, да доведе до 5, до 10, до 20 евро“, обясни вицепремиерът.

Пулев съобщи, че той и екипът му са обиколили страната, за да проучат възможностите за реализиране на програмата. Правителството търси проекти, при които ограничените публични средства могат да се използват за привличане на допълнителни инвестиции и разширяване на индустриалната дейност.

Пулев защити новия държавен дълг, но постави важно условие

Александър Пулев коментира и размера на новия държавен дълг, който предстои да бъде заложен в бюджета за 2027 г. На въпрос дали правителството планира да заеме между 2 и 6 млрд. евро той не посочи конкретна сума, но защити възможността за поемане на нови задължения, когато средствата се използват за икономическо развитие.

„Точно това е съвсем стандартна практика. Да се взима дълг, за да се погаси стар дълг. Това, нали, не е повод за драма“, коментира вицепремиерът.

Според него решаващо значение има предназначението на заемните средства. Пулев направи ясно разграничение между дълг за инвестиции и реформи и дълг за покриване на текущи бюджетни разходи.

„За мен взимането на дълг, тегленето на нов дълг, само по себе си не е негатив. Зависи за какво се използва. Аз съм твърдо за и съм привърженик на нов дълг срещу реформи. Реално, ако този дълг се използва за инвестиции в индустриални зони, ако се използва за създаване на по-добра бизнес среда, ако се използва за насърчителни мерки към индустрията, аз съм твърдо за да се тегли нов дълг“, заяви Пулев.

Вицепремиерът предупреди и за опасността от натрупване на задължения, когато заемите не създават условия за допълнителен икономически растеж. Той посочи като особено рисково използването на нов дълг за финансиране на заплати и запълване на бюджетни дефицити.

„Но ако се тегли дълг, за да се запушват дупки, да се плащат заплати, реално това нещо вече ще доведе до една дългова спирала и това нещо не е устойчиво. Но дългът сам по себе си не е мръсна дума“, подчерта Александър Пулев.