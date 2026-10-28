Край на шумните ремонти в почивни дни. Нова наредба в София

Забрана на шумните ремонти през почивните дни и по време на официални празници предстои да гласува Столичния общински съвет. Това ще стане факт с промени в Наредбата за обществения ред, чиято цел е запълване на законодателна празнота за строителни дейности извън жилищните кооперации. Проектът вече е публикуван за обществено обсъждане. До момента в неработни дни масово се извършват дейности по разрушаване на сгради, изкопи и пренос на земни маси с тежка техника. Тези процеси водят до запрашаване, замърсяване на уличните платна и тротоарите, високи нива на шум и затруднения за пешеходците и автомобилния трафик се посочва в мотивите на вносителя.

Чл. 19 от действащата в момента Наредба урежда единствено шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, включително от строително-монтажни и ремонтни дейности, като в почивни и празнични дни допуска тези дейности при съгласие на засегнатите обитатели. Разпоредбата не обхваща премахването на строежи, изкопните и насипните дейности и работите по вертикалната планировка, които се извършват на открито в поземлени имоти. Чл. 15, т. 7 от Наредбата забранява разкопаването на улици, тротоари и други площи единствено когато липсва необходимото разрешение или сигнализация, но не ограничава времето на извършване на подобни дейности.

Според новия текст, в събота, неделя и на официални празници изцяло се забраняват премахването на строежи, изкопните и насипните дейности, както и строително-монтажните работи по вертикалната планировка в частни имоти.

Изключение ще се прави единствено за аварийни и неотложни ремонти, свързани с предотвратяване на опасност за живота, здравето на хората, имуществото или околната среда.

“Предложената уредба не променя разрешителния режим по ЗУТ и не забранява строителството като цяло. Тя само ограничава във времето конкретно посочени дейности, които пряко засягат обществения ред, чистотата, спокойствието на гражданите, трафика и нормалното функциониране на градската среда”, пише в доклада на вносителя до СОС.

За нарушителите са предвидени санкции, въпреки че размерът им може да се окаже недостатъчен да възпре големите инвеститори. Физическите лица ги грози глоба от 255 до 1022 евро, а при повторно нарушение - 1022 - 2556 евро. За юридическите лица и търговците санкциите са между 1533 и 5112 евро, а при повторно нарушение - 5112 - 10 225 евро.