Американският Нострадамус с ужасяващо пророчество за 2028 г.

27-годишна световна война, ядрени удари, опустошен Близък изток и икономически крах на САЩ до 2028 година. Това са част от мрачните предсказания на американския мистик Джон Хоуг, известен като Американския Нострадамус. В ново интервю за британския вестник „Сън“ той предупреждава, че човечеството може да се окаже пред катастрофа, каквато съвременният свят не познава.

Хоуг, който повече от четири десетилетия изучава пророчествата на френския астролог Нострадамус, посочва конкретни политически лидери, конфликти и дори дата, която според тълкуванията му може да отбележи края на американското световно господство.

Загадъчният Мабус и войната, която ще продължи 27 години

Една от най-зловещите прогнози на Хоуг е свързана със загадъчното име Мабус, което се появява в прочутите пророчества на Нострадамус. Американският мистик тълкува тази фигура като предвестник на огромен военен конфликт, който може да продължи цели 27 години.

Според неговата интерпретация Мабус е свързан със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, известен с международното съкращение на името си MBS. Хоуг твърди, че е разкрил скритата връзка между загадъчното име и един от най-влиятелните политически лидери в Близкия изток. Той допуска, че внезапната смърт на престолонаследника, независимо дали в резултат на покушение, дворцов преврат или самолетна катастрофа, би могла да предизвика събития с катастрофални последици.

В тълкуванията си Хоуг се позовава на текст, който свързва гибелта на загадъчна фигура с 27 години кръвопролития, пленничество и разрушения. Според него евентуалният конфликт би могъл да прерасне в световна война с използване на ядрено оръжие.

Най-тежко би пострадал Близкият изток, където според мистикa могат да бъдат унищожени огромни части от нефтената и газовата инфраструктура. Това би довело до глобална енергийна криза, недостиг на горива и продължителни икономически сътресения. В предсказанието му се появяват дори глад и жажда, които могат да обхванат цели региони за десетилетия.

Тръмп и Иран. Ядреният сценарий, от който Хоуг се страхува

Другото тревожно предупреждение е свързано с отношенията между САЩ и Иран. Хоуг твърди, че президентът Доналд Тръмп може да се реши на използване на ядрено оръжие срещу ирански подземни ядрени обекти. Той дори определя вероятността за подобно решение като равностойна на хвърляне на монета, без да представя доказателства, че подобен удар действително се подготвя.

Според неговия сценарий американска атака би предизвикала мащабен ответен удар срещу военноморските сили на САЩ в Арабско море. Мистикът допуска използване на ирански ракети и севернокорейски ударни дронове срещу американски бойни кораби.

В предсказанието му се появява и особено драматична възможност - тежко повреждане или потопяване на американски самолетоносачи, което би застрашило живота на хиляди моряци и морски пехотинци. Подобно развитие според Хоуг би могло да тласне Вашингтон към още по-радикални военни решения.

Американецът предупреждава и за постепенно изчерпване на запасите от конвенционални оръжия в западните държави. В неговата интерпретация продължителните конфликти могат да оставят ядрените арсенали като най-опасния останал инструмент за военна ескалация.

Той нарича тази заплаха „Ядрения дамоклев меч“, който според предсказанието му ще надвисне над човечеството до 2028 година.

Русия и НАТО също попадат в зловещото предсказание

Джон Хоуг вижда и втори възможен път към световна ядрена война - ескалация на конфликта между Русия и западните държави заради Украйна. Според неговите предположения пряка военна намеса на европейски страни във войната може да предизвика руски удари по оръжейни заводи на континента.

Той описва сценарий, при който Русия използва хиперзвукови ракети срещу европейски предприятия, произвеждащи въоръжение. Подобни атаки според него биха могли да доведат до ответно използване на тактически ядрени оръжия и постепенно да превърнат регионалната война в Трета световна.

Така в мрачната картина на Хоуг се преплитат два огромни геополитически конфликта - противопоставянето между САЩ и Иран и напрежението между Русия и НАТО. И в двата случая той представя ядрената ескалация като опасност, способна да отключи продължителен период на глобални разрушения.

11 септември 2028 г. - датата, на която Америка може да рухне

Още по-любопитна е икономическата прогноза на Американския Нострадамус. Хоуг твърди, че САЩ може да изгуби позицията си на водеща световна суперсила до 2028 година. Според него близо 500-годишният период на западно господство навлиза във фаза на упадък, която ще се прояви особено драматично в американската икономика.

Мистикът свързва прогнозата си с 24-месечен астрологичен цикъл, който нарича „Мълчанието на шофара“. Той обхваща периода от септември 2026 до септември 2028 година и според тълкуванията му ще донесе сериозни политически и икономически сътресения.

Хоуг очаква рязко повишаване на цените на бензина, тежък недостиг на дизелово гориво, висока инфлация и задълбочаващи се финансови проблеми. Той посочва като допълнителни фактори нарастващия американски държавен дълг, политическата нестабилност и дълбокото разделение в американското общество.

Но най-необичайното е, че предсказателят посочва конкретна дата - 11 септември 2028 година. Именно тогава се навършват 27 години от терористичните атаки срещу Ню Йорк и Вашингтон през 2001 г.

Според Хоуг до тази дата американската имперска мощ вече може да се е сринала. Той описва подобен крах като необратима промяна в международния ред, при която Вашингтон губи голяма част от досегашното си глобално влияние.

Кой е човекът, наричан Американския Нострадамус

Джон Хоуг е американски автор и изследовател на пророчества, посветил над 40 години на изучаването на трудовете на Мишел дьо Нострадам, известен като Нострадамус. Френският астролог и прорицател от XVI век оставя след себе си стотици загадъчни четиристишия, които продължават да предизвикват спорове и различни интерпретации.

Хоуг е написал редица книги, посветени на древните пророчества и тяхното възможно значение за съвременния свят. Сред тях са „Нострадамус: Новите откровения“ и изследвания за предсказанията, свързани с настъпването на новото хилядолетие.

Неговите прогнози съчетават астрологични цикли, символично тълкуване на древни текстове и собствен прочит на международните събития. Самият Хоуг заявява пред „Сън“, че целта на предупрежденията му е да накара човечеството да осъзнае опасността от войните и да предпочете мира пред насилието.