Един час подарък за всички. Идва зимното часово време

България преминава към зимното часово време тази неделя, когато ще спим с един час повече. Точно в 4:00 часа сутринта на 25 октомври стрелките трябва да бъдат върнати с 60 минути назад, така че отново да стане 3:00 часа. Промяната съвпада с деня на президентските избори у нас, като избирателните секции ще отворят в 7:00 часа по новото време.

Въпреки допълнителния час сън специалистите предупреждават, че смяната може временно да наруши биологичния ритъм.

Един час повече сън, но по-ранно стъмване

С преминаването към астрономическото часово време България се връща от часовата зона UTC+3 към UTC+2. Това означава, че сутрин ще се съмва по-рано според часовника, но вечер слънцето ще залязва по-рано.

От Българския институт по метрология потвърдиха, че смяната ще бъде извършена в последната неделя на октомври, съгласно действащите европейски правила.

Повечето смартфони, компютри и смартчасовници ще се настроят автоматично, ако съответната функция е активирана. Механичните часовници и някои домакински уреди обаче ще трябва да бъдат сверени ръчно.

Как организмът реагира на промяната

Допълнителните 60 минути за сън звучат като приятен подарък, но не всеки организъм приема еднакво лесно смяната на часовото време.

Според здравните експерти дори един час разлика може временно да наруши циркадния ритъм, който регулира съня и бодърстването. В първите дни са възможни умора, сънливост, раздразнителност и затруднена концентрация.

При някои хора приспособяването протича почти незабележимо, докато на други са необходими няколко дни.

Как по-лесно да свикнем

Специалистите препоръчват да запазим обичайните часове за лягане и ставане, да прекарваме повече време на дневна светлина и да ограничим използването на електронни устройства непосредствено преди сън.

Разходките и умерената физическа активност също могат да помогнат за по-бързото приспособяване.

Кога отново ще местим стрелките

Следващата смяна на часовото време ще бъде на 28 март 2027 г. Тогава България отново ще премине към лятното часово време, като в 3:00 часа сутринта стрелките ще бъдат преместени напред до 4:00 часа.

Въпреки продължителните дискусии за прекратяване на сезонната смяна на времето Европейският съюз все още не е взел окончателно решение за премахването й. Засега практиката остава в сила, а България я прилага от 1979 г.